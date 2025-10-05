Гамбург - Майнц 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 17:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
05 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Майнц, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|13
|зщ
|Гильерме Рамош
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|21
|пз
|Николай Ремберг
|24
|пз
|Николас Капальдо
|14
|нп
|Райан Филипп
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|7
|нп
|Жан-Люк Домпе
|1
|вр
|Лассе Рис
|21
|зщ
|Данни да Коста
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|31
|зщ
|Доминик Кор
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|11
|нп
|Арминдо Зиб
Главные тренеры
|Мерлин Польцин
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|03.03.2018
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|14.10.2017
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|07.05.2017
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|17.12.2016
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|30.04.2016
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|05.12.2015
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|03.05.2015
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|07.12.2014
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|10.05.2014
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|21.12.2013
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 3
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|29.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Кёльн
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|5
|9
|7
|Штутгарт
|5
|9
|8
|Фрайбург
|5
|7
|9
|Санкт-Паули
|6
|7
|10
|Хоффенхайм
|6
|7
|11
|Вердер
|6
|7
|12
|Унион
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|6
|14
|Вольфсбург
|6
|5
|15
|Гамбург
|5
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|2