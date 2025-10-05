00:12 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Свернуть список

Гамбург - Майнц 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 17:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
05 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Гамбург
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Майнц, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Майнц
Майнц
1 Португалия вр Даниэл Хойер
13 Португалия зщ Гильерме Рамош
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
25 Германия зщ Джордан Торунарига
16 Грузия зщ Георгий Гочолеишвили
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
21 Германия пз Николай Ремберг
24 Аргентина пз Николас Капальдо
14 Франция нп Райан Филипп
11 Гана нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
7 Франция нп Жан-Люк Домпе
1 Германия вр Лассе Рис
21 Германия зщ Данни да Коста
25 Норвегия зщ Андреас Ханче-Ольсен
31 Германия зщ Доминик Кор
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
10 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
11 Германия нп Арминдо Зиб
Главные тренеры
Германия Мерлин Польцин
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
03.03.2018 Германия - Бундеслига 25-й тур Гамбург0 : 0Майнц
14.10.2017 Германия - Бундеслига 8-й тур Майнц3 : 2Гамбург
07.05.2017 Германия - Бундеслига 32-й тур Гамбург0 : 0Майнц
17.12.2016 Германия - Бундеслига 15-й тур Майнц3 : 1Гамбург
30.04.2016 Германия - Бундеслига 32-й тур Майнц0 : 0Гамбург
05.12.2015 Германия - Бундеслига 15-й тур Гамбург1 : 3Майнц
03.05.2015 Германия - Бундеслига 31-й тур Майнц1 : 2Гамбург
07.12.2014 Германия - Бундеслига 14-й тур Гамбург2 : 1Майнц
10.05.2014 Германия - Бундеслига 34-й тур Майнц3 : 2Гамбург
21.12.2013 Германия - Бундеслига 17-й тур Гамбург2 : 3Майнц
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 0 : 0Гамбург
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Гамбург2 : 1
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 5 : 0Гамбург
29.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Гамбург0 : 2
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 0Гамбург
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 0 : 1Майнц
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Майнц0 : 2
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 1 : 4Майнц
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Майнц0 : 1
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 1 : 1Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария515
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг613
4
Лига чемпионов
Байер611
5
Лига Европы
Кёльн610
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф59
7 Штутгарт59
8 Фрайбург57
9 Санкт-Паули67
10 Хоффенхайм67
11 Вердер67
12 Унион67
13 Аугсбург66
14 Вольфсбург65
15 Гамбург55
16
Стыковая зона
Майнц54
17
Зона вылета
Хайденхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М52

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close