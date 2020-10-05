00:13 ()
Страсбург - Анже 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 17:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
05 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Страсбург
Анже

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Анже, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Анже
Анже
39БельгияврМайк Пендерс
22ФранциязщГела Дуэ
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
23ФранциязщМамаду Сарр
3АнглияпзБен Чилуэлл
32АргентинапзВалентин Барко
6ФранцияпзИсмаэль Дукуре
16ЭквадорпзКендри Паэс
80ФранцияпзФеликс Лемарешаль
7ПортугалиянпДиегу Морейра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
2ГаитизщКарлан Аркюс
4ФранциязщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
14МароккопзЯссин Белькдим
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
17ФранциянпЖюстен Калумба
11ФранциянпСидики Шериф
35ФранциянпПроспер Питер
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
10.05.2025Франция — Лига 133-й турАнже2 : 1Страсбург
05.02.2025Кубок Франции1/8 финалаСтрасбург1 : 3Анже
15.09.2024Франция — Лига 14-й турСтрасбург1 : 1Анже
18.02.2023Франция - Лига 124-й турСтрасбург2 : 1Анже
06.01.2023Кубок Франции1/32 финалаСтрасбург0 : 0 4 : 5Анже
09.10.2022Франция - Лига 110-й турАнже2 : 3Страсбург
13.02.2022Франция - Лига 124-й турАнже0 : 1Страсбург
08.08.2021Франция - Лига 11-й турСтрасбург0 : 2Анже
21.02.2021Франция - Лига 126-й турСтрасбург0 : 0Анже
16.12.2020Франция - Лига 115-й турАнже0 : 2Страсбург
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур1 : 2Страсбург
26.09.2025Франция — Лига 16-й турСтрасбург1 : 2
21.09.2025Франция — Лига 15-й тур2 : 3Страсбург
14.09.2025Франция — Лига 14-й турСтрасбург1 : 0
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур3 : 2Страсбург
28.09.2025Франция — Лига 16-й турАнже0 : 2
19.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 0Анже
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 1Анже
31.08.2025Франция — Лига 13-й турАнже1 : 1
22.08.2025Франция — Лига 12-й тур1 : 0Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель715
2
Лига чемпионов
ПСЖ615
3
Лига чемпионов
Лион615
4
Лига чемпионов
Монако612
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль610
7 Ланс610
8 Париж710
9 Ренн69
10 Брест67
11 Тулуза67
12 Ницца67
13 Лорьян77
14 Осер66
15 Гавр65
16
Стыковая зона
Нант65
17
Зона вылета
Анже65
18
Зона вылета
Метц72

