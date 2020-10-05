Страсбург - Анже 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 17:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
05 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Анже, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|32
|пз
|Валентин Барко
|6
|пз
|Исмаэль Дукуре
|16
|пз
|Кендри Паэс
|80
|пз
|Феликс Лемарешаль
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|17
|нп
|Жюстен Калумба
|11
|нп
|Сидики Шериф
|35
|нп
|Проспер Питер
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Александр Дюжо
История личных встреч
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 3
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|18.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|06.01.2023
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 5
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 2
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|19.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|6
|10
|7
|Ланс
|6
|10
|8
|Париж
|7
|10
|9
|Ренн
|6
|9
|10
|Брест
|6
|7
|11
|Тулуза
|6
|7
|12
|Ницца
|6
|7
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Осер
|6
|6
|15
|Гавр
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Нант
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Анже
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2