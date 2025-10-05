Гавр - Ренн 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 17:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
05 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ренн, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Ренн
|99
|вр
|Мори Дио
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|7
|пз
|Лоик Него
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|15
|пз
|Аюму Секо
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|30
|пз
|Реда Хадра
|45
|пз
|Исса Сумаре
|70
|нп
|Мбвана Саматта
|30
|вр
|Брис Самба
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|24
|зщ
|Антони Руо
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Секо Фофана
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|10
|нп
|Людовик Блас
|7
|нп
|Брил Эмболо
|9
|нп
|Эстебан Леполь
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Хабиб Бей
История личных встреч
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 5
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|07.02.2009
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|13.09.2008
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|6
|10
|7
|Ланс
|6
|10
|8
|Париж
|7
|10
|9
|Ренн
|6
|9
|10
|Брест
|6
|7
|11
|Тулуза
|6
|7
|12
|Ницца
|6
|7
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Осер
|6
|6
|15
|Гавр
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Нант
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Анже
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2