00:13 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Свернуть список

Гавр - Ренн 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 17:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
05 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Гавр
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ренн, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Ренн
Ренн
99СенегалврМори Дио
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
7ВенгрияпзЛоик Него
26ФранцияпзСаймон Эбоног
15ЯпонияпзАюму Секо
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
30ГерманияпзРеда Хадра
45СенегалпзИсса Сумаре
70ТанзаниянпМбвана Саматта
30ФранцияврБрис Самба
36ГаназщАлиду Сейду
97ФранциязщЖереми Жаке
24ФранциязщАнтони Руо
45ФранцияпзМахди Камара
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
6ФранцияпзДжауи Сиссе
26ФранцияпзКентен Мерлен
10ФранциянпЛюдовик Блас
7ШвейцариянпБрил Эмболо
9ФранциянпЭстебан Леполь
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
СенегалХабиб Бей
История личных встреч
13.04.2025Франция — Лига 129-й турГавр1 : 5Ренн
25.10.2024Франция — Лига 19-й турРенн1 : 0Гавр
11.02.2024Франция - Лига 121-й турГавр0 : 1Ренн
27.08.2023Франция - Лига 13-й турРенн2 : 2Гавр
07.02.2009Франция - Лига 123-й турГавр1 : 0Ренн
13.09.2008Франция - Лига 15-й турРенн1 : 1Гавр
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 0Гавр
21.09.2025Франция — Лига 15-й турГавр1 : 1
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 0Гавр
31.08.2025Франция — Лига 13-й турГавр3 : 1
24.08.2025Франция — Лига 12-й турГавр1 : 2
28.09.2025Франция — Лига 16-й турРенн0 : 0
20.09.2025Франция — Лига 15-й тур2 : 2Ренн
14.09.2025Франция — Лига 14-й турРенн3 : 1
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур1 : 1Ренн
24.08.2025Франция — Лига 12-й тур4 : 0Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель715
2
Лига чемпионов
ПСЖ615
3
Лига чемпионов
Лион615
4
Лига чемпионов
Монако612
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль610
7 Ланс610
8 Париж710
9 Ренн69
10 Брест67
11 Тулуза67
12 Ницца67
13 Лорьян77
14 Осер66
15 Гавр65
16
Стыковая зона
Нант65
17
Зона вылета
Анже65
18
Зона вылета
Метц72

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close