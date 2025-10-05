00:13 ()
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 20:00
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
05 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген, которое состоится 05 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
НЕК Неймеген
Неймеген
История личных встреч
09.03.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 25-й турНЕК Неймеген2 : 3Гоу Эхед Иглс
07.12.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 15-й турГоу Эхед Иглс5 : 0НЕК Неймеген
23.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финалаНЕК Неймеген1 : 2Гоу Эхед Иглс
28.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турГоу Эхед Иглс2 : 2НЕК Неймеген
17.01.2024Кубок Нидерландов1/8 финалаНЕК Неймеген2 : 1Гоу Эхед Иглс
26.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турНЕК Неймеген1 : 1Гоу Эхед Иглс
05.02.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турГоу Эхед Иглс1 : 0НЕК Неймеген
23.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 11-й турНЕК Неймеген3 : 3Гоу Эхед Иглс
08.05.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турНЕК Неймеген1 : 0Гоу Эхед Иглс
10.02.2022Кубок Нидерландов1/4 финалаНЕК Неймеген0 : 2Гоу Эхед Иглс
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 2Гоу Эхед Иглс
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур4 : 2Гоу Эхед Иглс
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турГоу Эхед Иглс0 : 1
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур0 : 2Гоу Эхед Иглс
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турГоу Эхед Иглс3 : 0
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турНЕК Неймеген2 : 1
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур3 : 2НЕК Неймеген
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турНЕК Неймеген3 : 5
31.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур3 : 2НЕК Неймеген
24.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турНЕК Неймеген3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд719
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен716
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
Гронинген815
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген712
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар712
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт710
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
9 Фортуна710
10 Спарта810
11 Гоу Эхед Иглс79
12 Волендам77
13 Телстар77
14 ПЕК Зволле77
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
Херенвен76
17
Зона вылета
Эксельсиор76
18
Зона вылета
Хераклес73

Отзывы и комментарии к матчу

