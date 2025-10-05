00:13 ()
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Арока - Фамаликан 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 16:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
05 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Арока
Фамаликан

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Фамаликан, которое состоится 05 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
История личных встреч
05.04.2025Португалия — Примейра28-й турАрока1 : 2Фамаликан
09.11.2024Португалия — Примейра11-й турФамаликан0 : 0Арока
23.02.2024Португалия — Примейра23-й турАрока3 : 2Фамаликан
22.09.2023Португалия — Примейра6-й турФамаликан1 : 0Арока
03.04.2023Португалия - Примейра26-й турФамаликан0 : 1Арока
10.10.2022Португалия - Примейра9-й турАрока4 : 1Фамаликан
01.02.2022Португалия - Примейра20-й турФамаликан0 : 0Арока
20.08.2021Португалия - Примейра3-й турАрока2 : 1Фамаликан
10.02.2019Португалия - Сегунда21-й турАрока2 : 1Фамаликан
02.09.2018Португалия - Сегунда4-й турФамаликан2 : 0Арока
29.09.2025Португалия — Примейра7-й турАрока0 : 4
20.09.2025Португалия — Примейра6-й тур1 : 2Арока
14.09.2025Португалия — Примейра5-й турАрока0 : 2
30.08.2025Португалия — Примейра4-й тур1 : 1Арока
23.08.2025Португалия — Примейра3-й турАрока3 : 3
28.09.2025Португалия — Примейра7-й турФамаликан0 : 0
21.09.2025Португалия — Примейра6-й тур1 : 1Фамаликан
13.09.2025Португалия — Примейра5-й турФамаликан1 : 2
30.08.2025Португалия — Примейра4-й тур0 : 1Фамаликан
24.08.2025Португалия — Примейра3-й турФамаликан0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Спортинг718
3
Лига Европы
Бенфика717
4
Лига конференций
Жил Висенте816
5 Морейренсе815
6 Фамаликан712
7 Насьонал810
8 Брага79
9 Каза Пия88
10 Витория Гимарайнш78
11 Арока78
12 Санта-Клара78
13 Алверка77
14 Эштрела87
15 Эшторил86
16
Стыковая зона
Риу Аве75
17
Зона вылета
Тондела75
18
Зона вылета
АВС71

