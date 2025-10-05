Арока - Фамаликан 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 16:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
05 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Фамаликан, которое состоится 05 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
История личных встреч
|05.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|23.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|22.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|03.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|10.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|01.02.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|20.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|10.02.2019
|Португалия - Сегунда
|21-й тур
|2 : 1
|02.09.2018
|Португалия - Сегунда
|4-й тур
|2 : 0
|29.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 3
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|18
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|7
|17
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|8
|16
|5
|Морейренсе
|8
|15
|6
|Фамаликан
|7
|12
|7
|Насьонал
|8
|10
|8
|Брага
|7
|9
|9
|Каза Пия
|8
|8
|10
|Витория Гимарайнш
|7
|8
|11
|Арока
|7
|8
|12
|Санта-Клара
|7
|8
|13
|Алверка
|7
|7
|14
|Эштрела
|8
|7
|15
|Эшторил
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Тондела
|7
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|7
|1