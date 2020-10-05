00:14 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Свернуть список

Спортинг - Брага 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 20:15
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
05 Октября 2025 года в 21:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Спортинг
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Брага, которое состоится 05 Октября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Брага
Брага
1ПортугалияврРуй Силва
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
22ИспаниязщИван Фреснеда
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
42ДанияпзМортен Юльманн
7ПортугалияпзЖеовани Кенда
52ПортугалияпзЖоау Симойнш
10МозамбикпзДжени Катамо
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
89ГрециянпФотис Иоаннидис
1ЧехияврЛукаш Горничек
14ШвециязщГустаф Лагербильке
26ГерманиязщБрайт Арри-Мби
5ПортугалиязщЛеонарду Лелу
6БразилияпзВитор Карвальо
41ПортугалияпзЯнис да Роша
27АвстрияпзФлориан Гриллич
29ФранцияпзЖан-Батист Горби
21ПортугалиянпРикарду Орта
9ФранциянпАмин Эль-Уаззани
18ИспаниянпПау Виктор
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
ИспанияКарлос Висенс
История личных встреч
07.04.2025Португалия — Примейра28-й турСпортинг1 : 1Брага
10.11.2024Португалия — Примейра11-й турБрага2 : 4Спортинг
11.02.2024Португалия — Примейра21-й турСпортинг5 : 0Брага
03.09.2023Португалия — Примейра4-й турБрага1 : 1Спортинг
02.02.2023Португалия - Примейра18-й турСпортинг5 : 0Брага
19.12.2022Португалия - Кубок лиги1/4 финалаСпортинг5 : 0Брага
07.08.2022Португалия - Примейра1-й турБрага3 : 3Спортинг
22.01.2022Португалия - Примейра19-й турСпортинг1 : 2Брага
14.08.2021Португалия - Примейра2-й турБрага1 : 2Спортинг
31.07.2021Суперкубок Португалии 2021ФиналСпортинг2 : 1Брага
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 1Спортинг
27.09.2025Португалия — Примейра7-й тур0 : 1Спортинг
22.09.2025Португалия — Примейра6-й турСпортинг3 : 0
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турСпортинг4 : 1
13.09.2025Португалия — Примейра5-й тур1 : 2Спортинг
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур0 : 2Брага
28.09.2025Португалия — Примейра7-й турБрага0 : 1
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турБрага1 : 0
20.09.2025Португалия — Примейра6-й тур1 : 1Брага
14.09.2025Португалия — Примейра5-й турБрага0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Спортинг718
3
Лига Европы
Бенфика717
4
Лига конференций
Жил Висенте816
5 Морейренсе815
6 Фамаликан712
7 Насьонал810
8 Брага79
9 Каза Пия88
10 Витория Гимарайнш78
11 Арока78
12 Санта-Клара78
13 Алверка77
14 Эштрела87
15 Эшторил86
16
Стыковая зона
Риу Аве75
17
Зона вылета
Тондела75
18
Зона вылета
АВС71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close