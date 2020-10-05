Спортинг - Брага 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 20:15
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
05 Октября 2025 года в 21:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Брага, которое состоится 05 Октября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Брага
Брага
|1
|вр
|Руй Силва
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|7
|пз
|Жеовани Кенда
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|10
|пз
|Джени Катамо
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|89
|нп
|Фотис Иоаннидис
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|6
|пз
|Витор Карвальо
|41
|пз
|Янис да Роша
|27
|пз
|Флориан Гриллич
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|21
|нп
|Рикарду Орта
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|18
|нп
|Пау Виктор
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Карлос Висенс
История личных встреч
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 4
|11.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|5 : 0
|03.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|02.02.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|5 : 0
|19.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 0
|07.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 3
|22.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|31.07.2021
|Суперкубок Португалии 2021
|Финал
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|18
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|7
|17
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|8
|16
|5
|Морейренсе
|8
|15
|6
|Фамаликан
|7
|12
|7
|Насьонал
|8
|10
|8
|Брага
|7
|9
|9
|Каза Пия
|8
|8
|10
|Витория Гимарайнш
|7
|8
|11
|Арока
|7
|8
|12
|Санта-Клара
|7
|8
|13
|Алверка
|7
|7
|14
|Эштрела
|8
|7
|15
|Эшторил
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Тондела
|7
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|7
|1