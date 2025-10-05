00:14 ()
Ипсвич Таун - Норвич Сити 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 13:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
05 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Ипсвич Таун
Норвич Сити

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Норвич Сити, которое состоится 05 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ипсвич Таун
Ипсвич
Норвич Сити
Норидж
Англия Киран Маккенна
Англия Лиам Меннинг
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Норвич Сити1 : 0Ипсвич Таун
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Ипсвич Таун2 : 2Норвич Сити
10.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Норвич Сити3 : 0Ипсвич Таун
02.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Ипсвич Таун1 : 1Норвич Сити
18.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Норвич Сити1 : 1Ипсвич Таун
22.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Ипсвич Таун0 : 1Норвич Сити
26.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Норвич Сити1 : 1Ипсвич Таун
21.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Ипсвич Таун1 : 1Норвич Сити
16.05.2015 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Норвич Сити3 : 1Ипсвич Таун
09.05.2015 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Ипсвич Таун1 : 1Норвич Сити
30.09.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
27.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур Ипсвич Таун2 : 1
12.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур Ипсвич Таун5 : 0
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур Ипсвич Таун2 : 2
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
01.10.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур Норвич Сити0 : 1
27.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур 1 : 1Норвич Сити
20.09.2025 Англия — Чемпионшип 6-й тур Норвич Сити2 : 3
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 1Норвич Сити
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур 0 : 2Норвич Сити
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити919
2
Повышение
Мидлсбро918
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити916
4
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд916
5
Плей-офф за повышение
Сток Сити915
6
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс915
7 Вест Бромвич Альбион914
8 Миллуолл914
9 Бристоль Сити913
10 Уотфорд912
11 Суонси Сити912
12 Чарльтон Атлетик912
13 Портсмут912
14 Халл Сити912
15 Бирмингем Сити912
16 Саутгемптон911
17 Ипсвич Таун710
18 Рексем910
19 Норвич Сити88
20 Дерби Каунти98
21 Блэкберн Роверс87
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед96
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей96
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед93

