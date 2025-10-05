Ипсвич Таун - Норвич Сити 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 13:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
05 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Норвич Сити, которое состоится 05 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Лиам Меннинг
История личных встреч
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 2
|10.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|3 : 0
|02.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|18.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 1
|22.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|26.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 1
|21.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|16.05.2015
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.05.2015
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|30.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|5 : 0
|30.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 0
|01.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|2 : 3
|13.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|9
|19
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|9
|18
| 3
Плей-офф за повышение
|Лестер Сити
|9
|16
| 4
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|9
|16
| 5
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|9
|15
| 6
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|9
|15
|7
|Вест Бромвич Альбион
|9
|14
|8
|Миллуолл
|9
|14
|9
|Бристоль Сити
|9
|13
|10
|Уотфорд
|9
|12
|11
|Суонси Сити
|9
|12
|12
|Чарльтон Атлетик
|9
|12
|13
|Портсмут
|9
|12
|14
|Халл Сити
|9
|12
|15
|Бирмингем Сити
|9
|12
|16
|Саутгемптон
|9
|11
|17
|Ипсвич Таун
|7
|10
|18
|Рексем
|9
|10
|19
|Норвич Сити
|8
|8
|20
|Дерби Каунти
|9
|8
|21
|Блэкберн Роверс
|8
|7
| 22
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|9
|6
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|9
|6
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|9
|3