Гран-при Сингапура 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 18
Начало трансляции: 05-10-2025 14:00
Арена: Городская трасса Марина Бей (Сингапур, Сингапур)Этап 18, Сингапур, Сингапур. Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00)
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3
|Оскар Пиастри
|McLaren
|4
|Андреа Кими Антонелли
|Mercedes AMG F1
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|6
|Льюис Хэмилтон
|Scuderia Ferrari
|7
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|8
|Исак Хаджар
|Racing Bulls
|9
|Оливер Берман
|Haas
|10
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|11
|Нико Хюлькенберг
|Kick Sauber
|12
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls
|13
|Юки Цунода
|Red Bull
|14
|Габриэл Бортолето
|Kick Sauber
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|16
|Франко Колапинто
|Alpine
|17
|Эстебан Окон
|Haas
|18
|Пьер Гасли
|Alpine
|19
|Карлос Сайнс
|Williams
|20
|Алекс Албон
|Williams