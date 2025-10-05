00:15 ()
Гран-при Сингапура 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 18

Начало трансляции: 05-10-2025 14:00
Арена: Городская трасса Марина Бей (Сингапур, Сингапур)
Этап 18, Сингапур, Сингапур. Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00)

Спортсмен Команда Результат Очки
1 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
2 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
3 Австралия Оскар Пиастри McLaren
4 Италия Андреа Кими Антонелли Mercedes AMG F1
5 Великобритания Ландо Норрис McLaren
6 Великобритания Льюис Хэмилтон Scuderia Ferrari
7 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
8 Франция Исак Хаджар Racing Bulls
9 Великобритания Оливер Берман Haas
10 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
11 Германия Нико Хюлькенберг Kick Sauber
12 Новая Зеландия Лиам Лоусон Racing Bulls
13 Япония Юки Цунода Red Bull
14 Бразилия Габриэл Бортолето Kick Sauber
15 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
16 Аргентина Франко Колапинто Alpine
17 Франция Эстебан Окон Haas
18 Франция Пьер Гасли Alpine
19 Испания Карлос Сайнс Williams
20 Таиланд Алекс Албон Williams

