Нигерия U20 - Колумбия U20 06 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-10-2025 01:00
06 Октября 2025 года в 02:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, Группа F. 3-й тур
Нигерия U20
Колумбия U20

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия U20 - Колумбия U20, которое состоится 06 Октября 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, Группа F. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Нигерия U20
Колумбия U20
03.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа F. 2-й тур Нигерия U203 : 2
29.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа F. 1-й тур 1 : 0Нигерия U20
04.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/4 финала 1 : 0 ДВНигерия U20
01.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/8 финала 0 : 2Нигерия U20
27.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 3-й тур 2 : 0Нигерия U20
02.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа F. 2-й тур Колумбия U200 : 0
30.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа F. 1-й тур Колумбия U201 : 0
04.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/4 финала Колумбия U201 : 3
31.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/8 финала Колумбия U205 : 1
28.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Колумбия U201 : 1
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Япония U2033
2
1/8 финала
Египет U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Чили U2031
4 Новая Зеландия U2031
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина U2032
2
1/8 финала
Парагвай U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Южная Корея U2031
4 Панама U2030
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко U2032
2
1/8 финала
Мексика U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Испания U2031
4 Бразилия U2030
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2033
2
1/8 финала
Италия U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Австралия U2031
4 Куба U2030
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
США U2022
2
1/8 финала
Франция U2021
3
1/8 финала - возможный выход
ЮАР U2021
4 Новая Каледония U2020
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Норвегия U2021
2
1/8 финала
Колумбия U2021
3
1/8 финала - возможный выход
Нигерия U2021
4 Саудовская Аравия U2020

