Украина U20 - Испания U20 07 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-10-2025 21:30
07 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала
Украина U20
Испания U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U20 - Испания U20, которое состоится 07 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U20
Испания U20
История личных встреч
03.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа B. 3-й тур Украина U202 : 1
30.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа B. 2-й тур 1 : 1Украина U20
27.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа B. 1-й тур 1 : 2Украина U20
10.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд 1/8 финала Украина U201 : 1 1 : 3
05.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа A. 3-й тур Украина U203 : 0
04.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 3-й тур Испания U201 : 0
01.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 2-й тур Испания U202 : 2
28.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 1-й тур 2 : 0Испания U20
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Япония U2033
2
1/8 финала
Египет U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Чили U2031
4 Новая Зеландия U2031
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина U2032
2
1/8 финала
Парагвай U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Южная Корея U2031
4 Панама U2030
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко U2032
2
1/8 финала
Мексика U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Испания U2031
4 Бразилия U2030
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2033
2
1/8 финала
Италия U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Австралия U2031
4 Куба U2030
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
США U2032
2
1/8 финала
ЮАР U2032
3
1/8 финала - возможный выход
Франция U2032
4 Новая Каледония U2030
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Норвегия U2031
2
1/8 финала
Колумбия U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Нигерия U2031
4 Саудовская Аравия U2030

Отзывы и комментарии к матчу

