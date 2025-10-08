03:53 ()
Свернуть список

Чили U20 - Мексика U20 08 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-10-2025 01:00
08 Октября 2025 года в 02:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала
Чили U20
Окончен
1 : 4
Мексика U20

  • 88'
    1:4
    Хуан Россель
  • 90+1'
    Франсиско Марчан
0'
45'
90'
  • 26'
    0:1
    Таиэль Хименес
  • 51'
    Алексей Домингес
  • 60'
    Элиас Монтьель
  • 67'
    0:2
    Икер Фимбрес
  • 80'
    0:3
    Уго Камберос
  • 86'
    0:4
    Уго Камберос
  • 87'
    Амаури Моралес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили U20 - Мексика U20, которое состоится 08 Октября 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили U20
Мексика U20
1ЧиливрСебастьян Мелья
2ЧилизщИан Гаргес
3ЧилизщМилован Селис
4ЧилизщПатрисио Ромеро
79'
5ЧилизщНиколас Суарес
20ЧилизщФелипе Фаундес
6ЧилипзХавьер Каркамо
63'
10ЧилипзАгустин Арсе
14ЧилипзЛаутаро Мильян
9ЧилинпХуан Россель
11ЧилинпВисенте Альварес
63'
15ЧилипзХоакин Сильва
63'
7ЧилинпФрансиско Марчан
63'
18ЧилинпРодриго Годой
79'
1МексикаврЭммануэль Очоа
2МексиказщЭверадо дель Вильяр
82'
3МексиказщХосе Пачука
4МексиказщДиего Очоа
88'
5МексикапзИкер Фимбрес
7МексикапзАлексей Домингес
77'
8МексикапзЭлиас Монтьель
11МексикапзХильберто Мора
77'
18МексикапзОбед Варгас
17МексиканпДиего Санчес
21МексиканпТаиэль Хименес
77'
14МексиканпАмаури Моралес
77'
20МексиканпУго Камберос
77'
9МексиканпОсвальдо Вирхен
77'
15МексиказщСесар Бустос
82'
16МексикапзКароль Веласкес
88'
Запасные
12ЧиливрИгнасио Саес
21ЧиливрГабриэль Маурейра
8ЧилипзФлавио Мойя
16ЧилипзМарио Сандоваль Молина
19ЧилинпВилли Чатильес
12МексикаврПабло Лара
13МексикаврХуан Себастьян Лисеага
6МексикапзСесар Гарса
10МексиканпХонатан Яэль Падилья
Главные тренеры
ЧилиНиколас Кордова
МексикаЭдуардо Арсе
История личных встреч
04.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа A. 3-й тур 2 : 1Чили U20
01.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа A. 2-й тур Чили U200 : 2
28.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа A. 1-й тур Чили U202 : 1
04.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 3-й тур Мексика U201 : 0
01.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 2-й тур 2 : 2Мексика U20
29.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 1-й тур 2 : 2Мексика U20
05.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/4 финала Мексика U200 : 1
01.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/8 финала Мексика U201 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
Украина U20
Испания U20
0 : 1
Чили U20
Мексика U20
1 : 4
Аргентина U20
Нигерия U20
08.10
Колумбия U20
ЮАР U20
08.10
Япония U20
Франция U20
09.10
Парагвай U20
Норвегия U20
09.10
США U20
Италия U20
09.10
Марокко U20
Южная Корея U20
10.10
1/4 финала
Испания U20
1F/2E
11.10
2A/2C
1D/3BEF
11.10
1E/2D
1C/3ABF
11.10
2B/2F
1A/3CDE
11.10
1/2 финала
Winner QF 3
Winner QF 4
15.10
Winner QF 1
Winner QF 2
15.10
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
18.10
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close