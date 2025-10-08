Чили U20 - Мексика U20 08 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-10-2025 01:00
08 Октября 2025 года в 02:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала
Окончен
1 : 4
- 88'1:4Хуан Россель
- 90+1'Франсиско Марчан
0'
45'
90'
- 26'0:1Таиэль Хименес
- 51'Алексей Домингес
- 60'Элиас Монтьель
- 67'0:2Икер Фимбрес
- 80'0:3Уго Камберос
- 86'0:4Уго Камберос
- 87'Амаури Моралес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили U20 - Мексика U20, которое состоится 08 Октября 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили U20
Мексика U20
|1
|вр
|Себастьян Мелья
|2
|зщ
|Иан Гаргес
|3
|зщ
|Милован Селис
|4
|зщ
|Патрисио Ромеро
79'
|5
|зщ
|Николас Суарес
|20
|зщ
|Фелипе Фаундес
|6
|пз
|Хавьер Каркамо
63'
|10
|пз
|Агустин Арсе
|14
|пз
|Лаутаро Мильян
|9
|нп
|Хуан Россель
|11
|нп
|Висенте Альварес
63'
|15
|пз
|Хоакин Сильва
63'
|7
|нп
|Франсиско Марчан
63'
|18
|нп
|Родриго Годой
79'
|1
|вр
|Эммануэль Очоа
|2
|зщ
|Эверадо дель Вильяр
82'
|3
|зщ
|Хосе Пачука
|4
|зщ
|Диего Очоа
88'
|5
|пз
|Икер Фимбрес
|7
|пз
|Алексей Домингес
77'
|8
|пз
|Элиас Монтьель
|11
|пз
|Хильберто Мора
77'
|18
|пз
|Обед Варгас
|17
|нп
|Диего Санчес
|21
|нп
|Таиэль Хименес
77'
|14
|нп
|Амаури Моралес
77'
|20
|нп
|Уго Камберос
77'
|9
|нп
|Освальдо Вирхен
77'
|15
|зщ
|Сесар Бустос
82'
|16
|пз
|Кароль Веласкес
88'
Запасные
|12
|вр
|Игнасио Саес
|21
|вр
|Габриэль Маурейра
|8
|пз
|Флавио Мойя
|16
|пз
|Марио Сандоваль Молина
|19
|нп
|Вилли Чатильес
|12
|вр
|Пабло Лара
|13
|вр
|Хуан Себастьян Лисеага
|6
|пз
|Сесар Гарса
|10
|нп
|Хонатан Яэль Падилья
Главные тренеры
|Николас Кордова
|Эдуардо Арсе
История личных встреч
|04.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|01.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|2 : 2
|29.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|2 : 2
|05.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|1/4 финала
|0 : 1
|01.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
| Украина U20
Испания U20
|0 : 1
| Чили U20
Мексика U20
|1 : 4
| Аргентина U20
Нигерия U20
|08.10
| Колумбия U20
ЮАР U20
|08.10
| Япония U20
Франция U20
|09.10
| Парагвай U20
Норвегия U20
|09.10
| США U20
Италия U20
|09.10
| Марокко U20
Южная Корея U20
|10.10
1/4 финала
| Испания U20
1F/2E
|11.10
| 2A/2C
1D/3BEF
|11.10
| 1E/2D
1C/3ABF
|11.10
| 2B/2F
1A/3CDE
|11.10
1/2 финала
| Winner QF 3
Winner QF 4
|15.10
| Winner QF 1
Winner QF 2
|15.10
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|18.10
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.10