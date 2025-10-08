Аргентина U20 - Нигерия U20 08 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-10-2025 21:30
08 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина U20 - Нигерия U20, которое состоится 08 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина U20
Нигерия U20
История личных встреч
|01.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 2
|05.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|02.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|4 : 1
|29.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 3
|01.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 2
|27.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|0 : 5
|06.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|3 : 2
|29.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 0 ДВ
|01.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Япония U20
|3
|3
| 2
1/8 финала
|Египет U20
|3
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чили U20
|3
|1
|4
|Новая Зеландия U20
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Украина U20
|3
|2
| 2
1/8 финала
|Парагвай U20
|3
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Южная Корея U20
|3
|1
|4
|Панама U20
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко U20
|3
|2
| 2
1/8 финала
|Мексика U20
|3
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Испания U20
|3
|1
|4
|Бразилия U20
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аргентина U20
|3
|3
| 2
1/8 финала
|Италия U20
|3
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австралия U20
|3
|1
|4
|Куба U20
|3
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|США U20
|3
|2
| 2
1/8 финала
|ЮАР U20
|3
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Франция U20
|3
|2
|4
|Новая Каледония U20
|3
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Норвегия U20
|3
|1
| 2
1/8 финала
|Колумбия U20
|3
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Нигерия U20
|3
|1
|4
|Саудовская Аравия U20
|3
|0