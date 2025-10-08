03:53 ()
Колумбия U20 - ЮАР U20 08 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-10-2025 21:30
08 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала
Колумбия U20
ЮАР U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия U20 - ЮАР U20, которое состоится 08 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия U20
ЮАР U20
История личных встреч
06.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа F. 3-й тур 1 : 1Колумбия U20
02.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа F. 2-й тур Колумбия U200 : 0
30.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа F. 1-й тур Колумбия U201 : 0
04.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/4 финала Колумбия U201 : 3
31.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/8 финала Колумбия U205 : 1
05.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа E. 3-й тур ЮАР U202 : 1
03.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа E. 2-й тур ЮАР U205 : 0
29.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа E. 1-й тур 2 : 1ЮАР U20
27.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа D. 3-й тур 0 : 0ЮАР U20
24.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа D. 2-й тур ЮАР U200 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Япония U2033
2
1/8 финала
Египет U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Чили U2031
4 Новая Зеландия U2031
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина U2032
2
1/8 финала
Парагвай U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Южная Корея U2031
4 Панама U2030
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко U2032
2
1/8 финала
Мексика U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Испания U2031
4 Бразилия U2030
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2033
2
1/8 финала
Италия U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Австралия U2031
4 Куба U2030
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
США U2032
2
1/8 финала
ЮАР U2032
3
1/8 финала - возможный выход
Франция U2032
4 Новая Каледония U2030
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Норвегия U2031
2
1/8 финала
Колумбия U2031
3
1/8 финала - возможный выход
Нигерия U2031
4 Саудовская Аравия U2030

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
