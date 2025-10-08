03:54 ()
Индонезия - Саудовская Аравия 08 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-10-2025 19:15
08 Октября 2025 года в 20:15 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа B (4-й раунд). 1-й тур
Индонезия
Саудовская Аравия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Индонезия - Саудовская Аравия, которое состоится 08 Октября 2025 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа B (4-й раунд). 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индонезия
Саудовская Аравия
Главные тренеры
Нидерланды Патрик Клюйверт
Франция Эрве Ренар
История личных встреч
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 6-й тур Индонезия2 : 0Саудовская Аравия
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 1-й тур Саудовская Аравия1 : 1Индонезия
08.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Индонезия0 : 0
05.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Индонезия6 : 0
10.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 10-й тур 6 : 0Индонезия
05.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 9-й тур Индонезия1 : 0
25.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 8-й тур Индонезия1 : 0
08.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 1Саудовская Аравия
04.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Саудовская Аравия2 : 1
10.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 10-й тур Саудовская Аравия1 : 2
05.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 9-й тур 0 : 2Саудовская Аравия
30.05.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Саудовская Аравия2 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран1023
2 Узбекистан1021
3
Плей-офф
ОАЭ1015
4
Плей-офф
Катар1013
5 Кыргызстан108
6 КНДР103
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея1022
2 Иордания1016
3
Плей-офф
Ирак1015
4
Плей-офф
Оман1011
5 Палестина1010
6 Кувейт105
Группа 3
КомандаИО
1 Япония1023
2 Австралия1019
3
Плей-офф
Саудовская Аравия1013
4
Плей-офф
Индонезия1012
5 Китай109
6 Бахрейн106
Группа A (4-й раунд)
КомандаИО
1 Катар00
2 Оман00
3 ОАЭ00
Группа B (4-й раунд)
КомандаИО
1 Индонезия00
2 Ирак00
3 Саудовская Аравия00

