21:54 ()
Свернуть список

Фарерские острова - Черногория 09 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-10-2025 20:45
Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
09 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 7-й тур
Фарерские острова
Черногория

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Черногория, которое состоится 09 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарерские острова
Черногория
Главные тренеры
Фарерские острова Эйдун Клакстейн
Хорватия Роберт Просинечки
История личных встреч
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 2-й тур Черногория1 : 0Фарерские острова
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 6-й тур 0 : 1Фарерские острова
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 5-й тур Фарерские острова0 : 1
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 4-й тур Фарерские острова2 : 1
05.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Фарерские острова
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 2-й тур Черногория1 : 0Фарерские острова
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 6-й тур 4 : 0Черногория
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 5-й тур Черногория0 : 2
09.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Черногория2 : 2
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 3-й тур 2 : 0Черногория
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 2-й тур Черногория1 : 0Фарерские острова
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария26
2
Плей-офф
Косово23
3 Швеция21
4 Словения21
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания24
2
Плей-офф
Шотландия24
3 Греция23
4 Беларусь20
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция26
2
Плей-офф
Исландия23
3 Украина21
4 Азербайджан21
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия57
4 Литва53
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина512
2
Плей-офф
Австрия412
3 Румыния57
4 Кипр54
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан53
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия54
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия412
2
Плей-офф
Чехия512
3 Фарерские острова56
4 Черногория56
5 Гибралтар50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close