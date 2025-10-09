21:54 ()
Узбекистан - Кувейт 09 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-10-2025 15:00
09 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Узбекистан
Кувейт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан - Кувейт, которое состоится 09 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
17.01.2012Товарищеские матчи (сборные)Январь 2012Кувейт1 : 0Узбекистан
12.01.2011Кубок АзииГруппа A. 2-й турУзбекистан2 : 1Кувейт
10.06.2025ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 10-й турУзбекистан3 : 0
05.06.2025ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 9-й тур0 : 0Узбекистан
25.03.2025ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 8-й тур2 : 2Узбекистан
20.03.2025ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 7-й турУзбекистан1 : 0
27.01.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиУзбекистан0 : 0
08.09.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиКувейт2 : 2
10.06.2025ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 10-й тур4 : 0Кувейт
05.06.2025ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 9-й турКувейт0 : 2
25.03.2025ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 8-й турКувейт0 : 1
20.03.2025ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 7-й тур2 : 2Кувейт

