Узбекистан - Кувейт 09 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-10-2025 15:00
09 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан - Кувейт, которое состоится 09 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Узбекистан
Кувейт
