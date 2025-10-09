Румыния - Молдавия 09 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-10-2025 20:00
09 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Молдавия, которое состоится 09 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Молдавия
История личных встреч
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 5
|14.02.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа H. 6-й тур
|2 : 2
|05.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа H. 4-й тур
|2 : 0
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа H. 3-й тур
|2 : 1
|24.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа H. 2-й тур
|1 : 5
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 6-й тур
|11 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 5-й тур
|0 : 4
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 4-й тур
|2 : 0
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 2-й тур
|2 : 3