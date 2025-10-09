21:55 ()
Румыния - Молдавия 09 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-10-2025 20:00
09 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Румыния
Молдавия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Молдавия, которое состоится 09 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Молдавия
История личных встреч
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Молдавия0 : 5Румыния
14.02.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Румыния2 : 1Молдавия
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 6-й тур 2 : 2Румыния
05.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Румыния0 : 3
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 4-й тур Румыния2 : 0
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 3-й тур 2 : 1Румыния
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 2-й тур 1 : 5Румыния
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 6-й тур 11 : 1Молдавия
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 5-й тур Молдавия0 : 4
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур 2 : 0Молдавия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Молдавия
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 2-й тур Молдавия2 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
