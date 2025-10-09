21:55 ()
Свернуть список

Япония U20 - Франция U20 09 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-10-2025 01:00
09 Октября 2025 года в 02:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала
Япония U20
Франция U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония U20 - Франция U20, которое состоится 09 Октября 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Япония U20
Франция U20
История личных встреч
04.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа A. 3-й тур 0 : 3Япония U20
01.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа A. 2-й тур 0 : 2Япония U20
27.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа A. 1-й тур Япония U202 : 0
28.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Япония U201 : 2
25.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Япония U201 : 2
05.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа E. 3-й тур 0 : 6Франция U20
02.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа E. 2-й тур 3 : 0Франция U20
29.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа E. 1-й тур Франция U202 : 1
29.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 3-й тур 1 : 3Франция U20
25.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 2-й тур Франция U201 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
Украина U20
Испания U20
0 : 1
Чили U20
Мексика U20
1 : 4
Аргентина U20
Нигерия U20
08.10
Колумбия U20
ЮАР U20
08.10
Япония U20
Франция U20
09.10
Парагвай U20
Норвегия U20
09.10
США U20
Италия U20
09.10
Марокко U20
Южная Корея U20
10.10
1/4 финала
Испания U20
1F/2E
11.10
Мексика U20
1D/3BEF
12.10
1E/2D
1C/3ABF
11.10
2B/2F
1A/3CDE
11.10
1/2 финала
Winner QF 3
Winner QF 4
15.10
Winner QF 1
Winner QF 2
15.10
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
18.10
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close