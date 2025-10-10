Швеция - Швейцария 10 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-10-2025 20:45
Стадион: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
10 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Швейцария, которое состоится 10 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Швейцария
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|3
|зщ
|Яльмар Экдаль
|4
|зщ
|Исак Хин
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|8
|зщ
|Даниэль Свенссон
|21
|пз
|Александер Бернхардссон
|20
|пз
|Хуго Ларссон
|14
|пз
|Антон Шалетрош
|18
|пз
|Ясин Аяри
|9
|пз
|Александер Исак
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Сильван Видмер
|4
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|10
|пз
|Гранит Джака
|22
|пз
|Фабиан Ридер
|17
|нп
|Рубен Варгас
|11
|нп
|Дан Ндой
|7
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Йон-Даль Томассон
|Мурат Якин
История личных встреч
|03.07.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 0
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа B. 1-й тур
|2 : 2
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|25.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|11.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|07.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|25.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
