Швеция - Швейцария 10 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-10-2025 20:45
Стадион: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
10 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Швеция
Швейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Швейцария, которое состоится 10 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Швейцария
12 Швеция вр Виктор Юханссон
3 Швеция зщ Яльмар Экдаль
4 Швеция зщ Исак Хин
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
8 Швеция зщ Даниэль Свенссон
21 Швеция пз Александер Бернхардссон
20 Швеция пз Хуго Ларссон
14 Швеция пз Антон Шалетрош
18 Швеция пз Ясин Аяри
9 Швеция пз Александер Исак
17 Швеция нп Виктор Дьёкереш
1 Швейцария вр Грегор Кобель
3 Швейцария зщ Сильван Видмер
4 Швейцария зщ Нико Эльведи
5 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
10 Швейцария пз Гранит Джака
22 Швейцария пз Фабиан Ридер
17 Швейцария нп Рубен Варгас
11 Швейцария нп Дан Ндой
7 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Дания Йон-Даль Томассон
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
03.07.2018 ЧМ-2018 - финальный раунд 1/8 финала Швеция1 : 0Швейцария
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 2-й тур 2 : 0Швеция
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 1-й тур 2 : 2Швеция
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Швеция4 : 3
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 2Швеция
25.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Швеция5 : 1
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 2-й тур Швейцария3 : 0
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 1-й тур Швейцария4 : 0
11.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 4Швейцария
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 4Швейцария
25.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Швейцария3 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария26
2
Плей-офф
Косово23
3 Швеция21
4 Словения21
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания24
2
Плей-офф
Шотландия24
3 Греция23
4 Беларусь20
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция26
2
Плей-офф
Исландия23
3 Украина21
4 Азербайджан21
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина512
2
Плей-офф
Австрия412
3 Румыния57
4 Кипр54
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан53
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия54
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия412
2
Плей-офф
Чехия512
3 Фарерские острова56
4 Черногория56
5 Гибралтар50

