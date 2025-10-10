03:56 ()
Германия - Люксембург 10 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-10-2025 20:45
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
10 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Ненад Минакович (Нови-Сад, Сербия);
Германия
Люксембург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Люксембург, которое состоится 10 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Люксембург
1 Германия вр Оливер Бауман
15 Германия зщ Вальдемар Антон
3 Германия зщ Робин Кох
4 Германия зщ Жонатан Та
22 Германия зщ Давид Раум
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
17 Германия пз Флориан Вирц
14 Германия пз Карим Адейеми
20 Германия нп Серж Гнабри
11 Германия нп Ник Вольтемаде
1 Люксембург вр Антони Морис
18 Люксембург зщ Лоран Жанс
3 Люксембург зщ Энес Махмутович
13 Люксембург зщ Дирк Карлсон
19 Люксембург пз Матиас Олесен
6 Люксембург пз Томаш Морейра
16 Люксембург пз Леандро Баррейро
4 Люксембург нп Флориан Бонерт
10 Люксембург нп Данел Синани
9 Люксембург нп Айман Дардари
11 Люксембург нп Эдвин Муратович
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Люксембург Люк Хольц
Люксембург Джефф Штрассер
История личных встреч
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 2-й тур Германия3 : 1
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 1-й тур 2 : 0Германия
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. За 3-е место Германия0 : 2
04.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/2 финала Германия1 : 2
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч Германия3 : 3
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 2-й тур Люксембург0 : 1
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 1-й тур Люксембург1 : 3
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Люксембург0 : 0
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Люксембург0 : 1
25.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 1Люксембург
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча третьего тура к ЧМ-2026: Германия — Люксембург. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария26
2
Плей-офф
Косово23
3 Швеция21
4 Словения21
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания24
2
Плей-офф
Шотландия24
3 Греция23
4 Беларусь20
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция26
2
Плей-офф
Исландия23
3 Украина21
4 Азербайджан21
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина512
2
Плей-офф
Австрия412
3 Румыния57
4 Кипр54
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан53
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия54
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия412
2
Плей-офф
Чехия512
3 Фарерские острова56
4 Черногория56
5 Гибралтар50

