Эстония - Италия 11 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 11-10-2025 20:45
Стадион: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония), вместимость: 14405
11 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 7-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Италия, которое состоится 11 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эстония
Италия
|1
|вр
|Карл Хейн
|13
|зщ
|Максим Паскотши
|2
|зщ
|Мяртен Кууск
|18
|зщ
|Михаэль Шённинг-Ларсен
|3
|зщ
|Йозеф Салисте
|4
|пз
|Маттиас Кяйт
|5
|пз
|Рокко-Роберт Шейн
|23
|пз
|Власий Синявский
|10
|пз
|Кевор Палуметс
|14
|пз
|Патрик Кристал
|15
|нп
|Рауно Саппинен
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|21
|зщ
|Алессандро Бастони
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|8
|пз
|Сандро Тонали
|3
|пз
|Федерико Димарко
|18
|пз
|Николо Барелла
|10
|нп
|Джакомо Распадори
|17
|нп
|Риккардо Орсолини
|11
|нп
|Мойзе Кин
|9
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Юрген Хенн
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 5-й тур
|5 : 0
|11.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 0
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|3 : 0
|03.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|09.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 5-й тур
|5 : 0
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 4-й тур
|0 : 1
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 3-й тур
|1 : 3
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 2-й тур
|2 : 3
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 6-й тур
|4 : 5
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 5-й тур
|5 : 0
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 4-й тур
|2 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 3-й тур
|3 : 0
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
|3 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Люксембург
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Косово
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|4
|Словения
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|3
|7
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|3
|7
|3
|Греция
|3
|3
|4
|Беларусь
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Исландия
|2
|3
|3
|Украина
|2
|1
|4
|Азербайджан
|2
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Грузия
|2
|3
|3
|Турция
|2
|3
|4
|Болгария
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Армения
|2
|3
|3
|Венгрия
|2
|1
|4
|Ирландия
|2
|1
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|6
|10
|4
|Литва
|6
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Румыния
|5
|7
|4
|Кипр
|6
|5
|5
|Сан-Марино
|6
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Италия
|4
|9
|3
|Израиль
|5
|9
|4
|Эстония
|5
|3
|5
|Молдавия
|5
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|5
|11
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|4
|10
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|6
|6
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Албания
|5
|8
|3
|Сербия
|4
|7
|4
|Латвия
|5
|4
|5
|Андорра
|5
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Чехия
|6
|13
|3
|Фарерские острова
|6
|9
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|5
|0