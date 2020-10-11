00:04 ()
Эстония - Италия 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 20:45
Стадион: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония), вместимость: 14405
11 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 7-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Эстония
Италия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Италия, которое состоится 11 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстония
Италия
1 Эстония вр Карл Хейн
13 Эстония зщ Максим Паскотши
2 Эстония зщ Мяртен Кууск
18 Эстония зщ Михаэль Шённинг-Ларсен
3 Эстония зщ Йозеф Салисте
4 Эстония пз Маттиас Кяйт
5 Эстония пз Рокко-Роберт Шейн
23 Эстония пз Власий Синявский
10 Эстония пз Кевор Палуметс
14 Эстония пз Патрик Кристал
15 Эстония нп Рауно Саппинен
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
21 Италия зщ Алессандро Бастони
23 Италия зщ Джанлука Манчини
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
8 Италия пз Сандро Тонали
3 Италия пз Федерико Димарко
18 Италия пз Николо Барелла
10 Италия нп Джакомо Распадори
17 Италия нп Риккардо Орсолини
11 Италия нп Мойзе Кин
9 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Эстония Юрген Хенн
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 5-й тур Италия5 : 0Эстония
11.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Италия4 : 0Эстония
03.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа C. 7-й тур Италия3 : 0Эстония
03.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа C. 1-й тур Эстония1 : 2Италия
09.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Эстония0 : 0
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 5-й тур Италия5 : 0Эстония
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур Эстония0 : 1
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 3-й тур Эстония1 : 3
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 2-й тур 2 : 3Эстония
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 6-й тур 4 : 5Италия
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 5-й тур Италия5 : 0Эстония
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур Италия2 : 0
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 3-й тур 3 : 0Италия
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч 3 : 3Италия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария26
2
Плей-офф
Косово23
3 Швеция21
4 Словения21
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция26
2
Плей-офф
Исландия23
3 Украина21
4 Азербайджан21
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния57
4 Кипр65
5 Сан-Марино60
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия54
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

