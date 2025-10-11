00:04 ()
Португалия - Ирландия 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 20:45
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
11 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 3-й тур
Португалия
Ирландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Ирландия, которое состоится 11 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Ирландия
Главные тренеры
Испания Роберто Мартинес
Исландия Хеймир Хадльгримссон
История личных встреч
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Португалия3 : 0Ирландия
11.11.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа A. 9-й тур Ирландия0 : 0Португалия
01.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа A. 4-й тур Португалия2 : 1Ирландия
11.06.2014 Контрольные матчи ЧМ-2014 Контрольные матчи Ирландия1 : 5Португалия
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 2-й тур 2 : 3Португалия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 1-й тур 0 : 5Португалия
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. Финал Португалия2 : 2 5 : 3
04.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/2 финала 1 : 2Португалия
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч Португалия5 : 2 ДВ
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 2-й тур 2 : 1Ирландия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 1-й тур Ирландия2 : 2
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 0Ирландия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Ирландия1 : 1
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 2-й матч Ирландия2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча третьего тура к ЧМ-2026: Португалия — Ирландия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария26
2
Плей-офф
Косово23
3 Швеция21
4 Словения21
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция26
2
Плей-офф
Исландия23
3 Украина21
4 Азербайджан21
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния57
4 Кипр65
5 Сан-Марино60
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия54
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

