00:05 ()
Свернуть список

Волга Ул - Енисей 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 15:00
11 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 14-й тур
Волга Ул
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Енисей, которое состоится 11 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Михаил Владимирович Белов
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
03.06.2023 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Енисей0 : 0Волга Ул
16.07.2022 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Волга Ул1 : 1Енисей
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 2 : 1Волга Ул
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 1Волга Ул
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 2 : 2 8 : 7Волга Ул
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Волга Ул1 : 4
12.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 2 : 3Волга Ул
06.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Енисей
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Енисей0 : 1
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 2Енисей
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Енисей1 : 1
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 1 : 0Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1328
2
Повышение
Факел1327
3
Плей-офф за повышение
Урал1324
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1323
5 Ротор1322
6 КАМАЗ1322
7 Родина1320
8 СКА-Хабаровск1319
9 Нефтехимик1318
10 Шинник1317
11 Арсенал Т1315
12 Черноморец1315
13 Волга Ул1312
14 Уфа1312
15 Енисей1311
16
Зона вылета
Сокол139
17
Зона вылета
Торпедо М139
18
Зона вылета
Чайка138

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close