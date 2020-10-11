00:05 ()
Урал - Челябинск 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 16:00
11 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 14-й тур
Урал
Челябинск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Челябинск, которое состоится 11 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
РоссияРоман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
21.09.2016Кубок России1/16 финалаЧелябинск0 : 3Урал
06.10.2025Россия — Лига PARI13-й тур5 : 1Урал
03.10.2025Россия — МФЛ25-й тур3 : 3Урал
29.09.2025Россия — Лига PARI12-й турУрал1 : 2
26.09.2025Россия — МФЛ24-й турУрал0 : 6
23.09.2025Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 2Урал
06.10.2025Россия — Лига PARI13-й турЧелябинск0 : 0
28.09.2025Россия — Лига PARI12-й тур0 : 0Челябинск
25.09.2025Fonbet Кубок России1/32 финала2 : 3Челябинск
20.09.2025Россия — Лига PARI11-й турЧелябинск4 : 0
14.09.2025Россия — Лига PARI10-й тур1 : 1Челябинск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1328
2
Повышение
Факел1327
3
Плей-офф за повышение
Урал1324
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1323
5 Ротор1322
6 КАМАЗ1322
7 Родина1320
8 СКА-Хабаровск1319
9 Нефтехимик1318
10 Шинник1317
11 Арсенал Т1315
12 Черноморец1315
13 Волга Ул1312
14 Уфа1312
15 Енисей1311
16
Зона вылета
Сокол139
17
Зона вылета
Торпедо М139
18
Зона вылета
Чайка138

