Шинник - Факел 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 16:00
11 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 14-й тур
Шинник
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Факел, которое состоится 11 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Беларусь Артём Олегович Булойчик
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
02.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 40-й тур Шинник0 : 2Факел
07.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Факел2 : 0Шинник
19.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Факел0 : 4Шинник
14.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Шинник1 : 0Факел
04.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Факел3 : 0Шинник
29.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Шинник0 : 1Факел
15.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Факел2 : 2Шинник
17.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Факел1 : 0Шинник
26.09.2016 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Шинник0 : 2Факел
21.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Шинник1 : 2Факел
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 3 : 1Шинник
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Шинник2 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 4Шинник
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 0 : 0Шинник
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 0 : 0Шинник
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Факел2 : 1
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Факел1 : 4
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Факел0 : 0
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 1 : 1Факел
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 1 : 3Факел
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Первой лиги: «Шинник» — «Факел». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1328
2
Повышение
Факел1327
3
Плей-офф за повышение
Урал1324
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1323
5 Ротор1322
6 КАМАЗ1322
7 Родина1320
8 СКА-Хабаровск1319
9 Нефтехимик1318
10 Шинник1317
11 Арсенал Т1315
12 Черноморец1315
13 Волга Ул1312
14 Уфа1312
15 Енисей1311
16
Зона вылета
Сокол139
17
Зона вылета
Торпедо М139
18
Зона вылета
Чайка138

