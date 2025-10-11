00:05 ()
Родина - СКА-Хабаровск 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 18:00
11 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 14-й тур
Родина
СКА-Хабаровск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - СКА-Хабаровск, которое состоится 11 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Армения Барсег Артёмович Киракосян (и.о.)
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала СКА-Хабаровск0 : 3Родина
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Родина
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Родина1 : 0СКА-Хабаровск
24.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Родина
06.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Родина1 : 1СКА-Хабаровск
18.03.2023 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Родина2 : 0СКА-Хабаровск
27.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Родина
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Родина
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Родина2 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала СКА-Хабаровск0 : 3Родина
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 4 : 0Родина
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Родина2 : 0
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур СКА-Хабаровск3 : 1
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 2СКА-Хабаровск
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала СКА-Хабаровск0 : 3Родина
21.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1328
2
Повышение
Факел1327
3
Плей-офф за повышение
Урал1324
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1323
5 Ротор1322
6 КАМАЗ1322
7 Родина1320
8 СКА-Хабаровск1319
9 Нефтехимик1318
10 Шинник1317
11 Арсенал Т1315
12 Черноморец1315
13 Волга Ул1312
14 Уфа1312
15 Енисей1311
16
Зона вылета
Сокол139
17
Зона вылета
Торпедо М139
18
Зона вылета
Чайка138

