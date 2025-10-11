00:06 ()
Испания U20 - Колумбия U20 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 22:00
11 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/4 финала
Испания U20
Колумбия U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U20 - Колумбия U20, которое состоится 11 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания U20
Колумбия U20
Главные тренеры
Испания Пако Гальярдо
История личных встреч
07.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/8 финала 0 : 1Испания U20
04.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 3-й тур Испания U201 : 0
01.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 2-й тур Испания U202 : 2
28.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 1-й тур 2 : 0Испания U20
08.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/8 финала Колумбия U203 : 1
06.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа F. 3-й тур 1 : 1Колумбия U20
02.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа F. 2-й тур Колумбия U200 : 0
30.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа F. 1-й тур Колумбия U201 : 0
04.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/4 финала Колумбия U201 : 3
Турнирная таблица
1/8 финала
Украина U20
Испания U20
0 : 1
Чили U20
Мексика U20
1 : 4
Аргентина U20
Нигерия U20
4 : 0
Колумбия U20
ЮАР U20
3 : 1
Япония U20
Франция U20
0 : 1 ДВ
Парагвай U20
Норвегия U20
0 : 1 ДВ
США U20
Италия U20
3 : 0
Марокко U20
Южная Корея U20
2 : 1
1/4 финала
Испания U20
Колумбия U20
11.10
Мексика U20
Аргентина U20
12.10
США U20
Марокко U20
12.10
Норвегия U20
Франция U20
13.10
1/2 финала
Winner QF 3
Winner QF 4
15.10
Winner QF 1
Winner QF 2
15.10
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
18.10
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.10

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2025
