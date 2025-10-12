23:26 ()
Фарерские острова - Чехия 12 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-10-2025 18:00
Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
12 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 8-й тур
Фарерские острова
Чехия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Чехия, которое состоится 12 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарерские острова
Чехия
Главные тренеры
Фарерские острова Эйдун Клакстейн
Чехия Иван Гашек
История личных встреч
22.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 1-й тур Чехия2 : 1Фарерские острова
15.10.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа E. 8-й тур Чехия1 : 0Фарерские острова
17.06.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа E. 3-й тур Фарерские острова0 : 3Чехия
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Чехия5 : 0Фарерские острова
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 7-й тур Фарерские острова4 : 0
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 6-й тур 0 : 1Фарерские острова
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 5-й тур Фарерские острова0 : 1
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 4-й тур Фарерские острова2 : 1
05.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Фарерские острова
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 7-й тур Чехия0 : 0
08.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Чехия1 : 1
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 5-й тур 0 : 2Чехия
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 4-й тур 5 : 1Чехия
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 3-й тур Чехия2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния57
4 Кипр65
5 Сан-Марино60
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

