Дания - Греция 12 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-10-2025 20:45
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
12 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 4-й тур
Дания
Греция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Греция, которое состоится 12 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Греция
1 Дания вр Каспер Шмейхель
17 Дания зщ Патрик Доргу
5 Дания зщ Йоаким Мехле
6 Дания зщ Андреас Кристенсен
2 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Дания зщ Янник Вестергор
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
21 Дания пз Мортен Юльманн
14 Дания пз Миккель Дамсгор
11 Дания пз Андерс Дрейер
9 Дания нп Расмус Хойлунд
12 Греция вр Константинос Цолакис
2 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
4 Греция зщ Константинос Мавропанос
3 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Греция зщ Константинос Цимикас
6 Греция пз Димитриос Курбелис
16 Греция пз Христос Зафейрис
19 Греция пз Константинос Карецас
11 Греция пз Анастасиос Бакасетас
10 Греция пз Христос Дзолис
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Дания Брайан Ример
Сербия Иван Йованович
История личных встреч
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа C. 2-й тур Греция0 : 3Дания
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа C. 3-й тур 0 : 6Дания
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа C. 2-й тур Греция0 : 3Дания
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа C. 1-й тур Дания0 : 0
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Дания5 : 0
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Дания2 : 1
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа C. 3-й тур 3 : 1Греция
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа C. 2-й тур Греция0 : 3Дания
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа C. 1-й тур Греция5 : 1
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Греция4 : 0
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Греция4 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния57
4 Кипр65
5 Сан-Марино60
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

