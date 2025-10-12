Дания - Греция 12 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-10-2025 20:45
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
12 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Греция, которое состоится 12 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Греция
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|17
|зщ
|Патрик Доргу
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Янник Вестергор
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|14
|пз
|Миккель Дамсгор
|11
|пз
|Андерс Дрейер
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|12
|вр
|Константинос Цолакис
|2
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|4
|зщ
|Константинос Мавропанос
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|6
|пз
|Димитриос Курбелис
|16
|пз
|Христос Зафейрис
|19
|пз
|Константинос Карецас
|11
|пз
|Анастасиос Бакасетас
|10
|пз
|Христос Дзолис
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Брайан Ример
|Иван Йованович
История личных встреч
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа C. 2-й тур
|0 : 3
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа C. 3-й тур
|0 : 6
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа C. 2-й тур
|0 : 3
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа C. 1-й тур
|0 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|07.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа C. 3-й тур
|3 : 1
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа C. 2-й тур
|0 : 3
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа C. 1-й тур
|5 : 1
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|07.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Германия
|3
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|3
|6
|3
|Словакия
|3
|6
|4
|Люксембург
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Косово
|3
|4
|3
|Словения
|3
|2
|4
|Швеция
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|3
|7
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|3
|7
|3
|Греция
|3
|3
|4
|Беларусь
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Украина
|3
|4
|3
|Исландия
|3
|3
|4
|Азербайджан
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Грузия
|2
|3
|3
|Турция
|2
|3
|4
|Болгария
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Армения
|2
|3
|3
|Венгрия
|2
|1
|4
|Ирландия
|2
|1
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|6
|10
|4
|Литва
|6
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Румыния
|5
|7
|4
|Кипр
|6
|5
|5
|Сан-Марино
|6
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Италия
|4
|9
|3
|Израиль
|5
|9
|4
|Эстония
|5
|3
|5
|Молдавия
|5
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|6
|12
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|5
|11
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|6
|6
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Албания
|5
|8
|3
|Сербия
|4
|7
|4
|Латвия
|6
|5
|5
|Андорра
|6
|1
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Чехия
|6
|13
|3
|Фарерские острова
|6
|9
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|5
|0