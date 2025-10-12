23:26 ()
Румыния - Австрия 12 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-10-2025 20:45
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
12 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 8-й тур
Румыния
Австрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Австрия, которое состоится 12 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Австрия
Главные тренеры
Румыния Мирча Луческу
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 3-й тур Австрия2 : 1Румыния
14.10.2020 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 4-й тур Румыния0 : 1Австрия
07.09.2020 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 2-й тур Австрия2 : 3Румыния
05.06.2012 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2012 Австрия0 : 0Румыния
09.09.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 7. 9-й тур Румыния1 : 1Австрия
01.04.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 7. 6-й тур Австрия2 : 1Румыния
09.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Румыния2 : 1
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 6-й тур 2 : 2Румыния
05.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Румыния0 : 3
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 4-й тур Румыния2 : 0
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 3-й тур Австрия2 : 1Румыния
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 7-й тур Австрия10 : 0
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 6-й тур 1 : 2Австрия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 5-й тур Австрия1 : 0
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 4-й тур 0 : 4Австрия
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 3-й тур Австрия2 : 1Румыния
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния57
4 Кипр65
5 Сан-Марино60
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

