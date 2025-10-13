23:04 ()
Уэльс - Бельгия 13 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-10-2025 20:45
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
13 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 8-й тур
Уэльс
Бельгия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Бельгия, которое состоится 13 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Бельгия
Главные тренеры
Уэльс Крэйг Беллами
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 4-й тур Бельгия4 : 3Уэльс
22.09.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 5-й тур Бельгия2 : 1Уэльс
11.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 3-й тур Уэльс1 : 1Бельгия
16.11.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа E. 10-й тур Уэльс1 : 1Бельгия
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа E. 1-й тур Бельгия3 : 1Уэльс
01.07.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/4 финала Уэльс3 : 1Бельгия
12.06.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа B. 6-й тур Уэльс1 : 0Бельгия
16.11.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа B. 4-й тур Бельгия0 : 0Уэльс
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа A. 12-й тур Бельгия1 : 1Уэльс
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа A. 1-й тур Уэльс0 : 2Бельгия
09.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 0Уэльс
09.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Уэльс0 : 1
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 5-й тур 0 : 1Уэльс
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 4-й тур Бельгия4 : 3Уэльс
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 3-й тур Уэльс3 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 7-й тур Бельгия0 : 0
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 6-й тур Бельгия6 : 0
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 5-й тур 0 : 6Бельгия
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 4-й тур Бельгия4 : 3Уэльс
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 3-й тур 1 : 1Бельгия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания39
2
Плей-офф
Турция36
3 Грузия33
4 Болгария30
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия39
2
Плей-офф
Венгрия34
3 Армения33
4 Ирландия31
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Кипр78
4 Румыния57
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия512
3 Израиль69
4 Эстония63
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия57
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

