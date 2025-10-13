Исландия - Франция 13 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-10-2025 20:45
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
13 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 4-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Франция, которое состоится 13 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Исландия
Франция
|1
|вр
|Элиас Рабн Олафссон
|4
|зщ
|Виктор Паульссон
|5
|зщ
|Сверрир Ингасон
|3
|зщ
|Даниэль Гретарссон
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|11
|нп
|Йоун Торстейнссон
|23
|нп
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|21
|нп
|Даниэль Гудьонсен
|9
|нп
|Сайвар Атли Магнуссон
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Уго Экитике
|13
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Арнар Гуннлаугссон
|Дидье Дешам
История личных встреч
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 2-й тур
|2 : 1
|11.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|0 : 1
|25.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|4 : 0
|11.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|03.07.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/4 финала
|5 : 2
|27.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|3 : 2
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 3-й тур
|3 : 5
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 2-й тур
|2 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 1-й тур
|5 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 3-й тур
|3 : 0
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 2-й тур
|2 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2
|08.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. За 3-е место
|0 : 2
|05.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/2 финала
|5 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча четвёртого тура к ЧМ-2026: Исландия — Франция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Германия
|3
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|3
|6
|3
|Словакия
|3
|6
|4
|Люксембург
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Косово
|3
|4
|3
|Словения
|3
|2
|4
|Швеция
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|3
|7
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|3
|7
|3
|Греция
|3
|3
|4
|Беларусь
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Украина
|3
|4
|3
|Исландия
|3
|3
|4
|Азербайджан
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Турция
|3
|6
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|Болгария
|3
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|3
|4
|3
|Армения
|3
|3
|4
|Ирландия
|3
|1
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|6
|10
|4
|Литва
|6
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Кипр
|7
|8
|4
|Румыния
|5
|7
|5
|Сан-Марино
|7
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Италия
|5
|12
|3
|Израиль
|6
|9
|4
|Эстония
|6
|3
|5
|Молдавия
|5
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|6
|12
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|5
|11
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|6
|6
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Албания
|6
|11
|3
|Сербия
|5
|7
|4
|Латвия
|6
|5
|5
|Андорра
|6
|1
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Чехия
|6
|13
|3
|Фарерские острова
|6
|9
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|5
|0