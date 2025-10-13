23:04 ()
Исландия - Франция 13 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-10-2025 20:45
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
13 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 4-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Исландия
Франция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Франция, которое состоится 13 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Исландия
Франция
1 Исландия вр Элиас Рабн Олафссон
4 Исландия зщ Виктор Паульссон
5 Исландия зщ Сверрир Ингасон
3 Исландия зщ Даниэль Гретарссон
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
14 Исландия пз Торир Йоханн Хельгасон
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
11 Исландия нп Йоун Торстейнссон
23 Исландия нп Микаэль-Эгиль Эллертссон
21 Исландия нп Даниэль Гудьонсен
9 Исландия нп Сайвар Атли Магнуссон
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
17 Франция зщ Вильям Салиба
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
22 Франция зщ Тео Эрнандес
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
14 Франция пз Адриен Рабьо
11 Франция нп Майкл Олисе
7 Франция нп Кингсли Коман
9 Франция нп Уго Экитике
13 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Исландия Арнар Гуннлаугссон
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 2-й тур Франция2 : 1Исландия
11.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. 7-й тур Исландия0 : 1Франция
25.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. 2-й тур Франция4 : 0Исландия
11.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция2 : 2Исландия
03.07.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/4 финала Франция5 : 2Исландия
27.05.2012 Товарищеские матчи (сборные) Май 2012 Франция3 : 2Исландия
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 3-й тур Исландия3 : 5
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 2-й тур Франция2 : 1Исландия
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 1-й тур Исландия5 : 0
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Исландия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 3Исландия
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 3-й тур Франция3 : 0
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 2-й тур Франция2 : 1Исландия
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 1-й тур 0 : 2Франция
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. За 3-е место 0 : 2Франция
05.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/2 финала 5 : 4Франция
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча четвёртого тура к ЧМ-2026: Исландия — Франция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания39
2
Плей-офф
Турция36
3 Грузия33
4 Болгария30
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия39
2
Плей-офф
Венгрия34
3 Армения33
4 Ирландия31
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Кипр78
4 Румыния57
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия512
3 Израиль69
4 Эстония63
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия57
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

