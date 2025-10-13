23:04 ()
Словения - Швейцария 13 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-10-2025 20:45
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
13 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 4-й тур
Словения
Швейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Швейцария, которое состоится 13 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Швейцария
Главные тренеры
СловенияМатьяж Кек
ШвейцарияМурат Якин
История личных встреч
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 2-й турШвейцария3 : 0Словения
05.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа E. 7-й турШвейцария3 : 2Словения
09.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа E. 2-й турСловения1 : 0Швейцария
15.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа E. 10-й турШвейцария1 : 0Словения
07.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа E. 1-й турСловения0 : 2Швейцария
10.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 3-й тур0 : 0Словения
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 2-й турШвейцария3 : 0Словения
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 1-й турСловения2 : 2
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиСловения2 : 1
06.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи0 : 1Словения
10.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 3-й тур0 : 2Швейцария
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 2-й турШвейцария3 : 0Словения
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 1-й турШвейцария4 : 0
11.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи0 : 4Швейцария
07.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи2 : 4Швейцария
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания39
2
Плей-офф
Турция36
3 Грузия33
4 Болгария30
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия39
2
Плей-офф
Венгрия34
3 Армения33
4 Ирландия31
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Кипр78
4 Румыния57
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия512
3 Израиль69
4 Эстония63
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия57
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

