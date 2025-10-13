23:04 ()
Северная Ирландия - Германия 13 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-10-2025 20:45
Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18614
13 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 4-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Северная Ирландия
Германия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Германия, которое состоится 13 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Ирландия
Германия
1Северная ИрландияврБэйли Пикок-Фаррел
5Северная ИрландиязщТрай Хам
3Северная ИрландиязщОуэн Тоал
17Северная ИрландиязщПатрик Макнейр
20Северная ИрландиязщБроди Спенсер
7Северная ИрландияпзИтан Гэлбрейт
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
16Северная ИрландияпзАлистер Маккэнн
15Северная ИрландияпзДжастин Девенни
18Северная ИрландиянпДжейми Рид
14Северная ИрландиянпАйзек Прайс
1ГерманияврОливер Бауман
2ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщЖонатан Та
22ГерманиязщДавид Раум
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
5ГерманияпзАлександар Павлович
17ГерманияпзФлориан Вирц
14ГерманияпзКарим Адейеми
20ГерманиянпСерж Гнабри
11ГерманиянпНик Вольтемаде
Главные тренеры
Северная ИрландияМайкл О'Нил
ГерманияЮлиан Нагельсман
История личных встреч
07.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа A. 2-й турГермания3 : 1Северная Ирландия
19.11.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа C. 10-й турГермания6 : 1Северная Ирландия
09.09.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа C. 6-й турСеверная Ирландия0 : 2Германия
05.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа C. 9-й турСеверная Ирландия1 : 3Германия
11.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа C. 3-й турГермания2 : 0Северная Ирландия
21.06.2016ЧЕ-2016 - финальный раундГруппа CСеверная Ирландия0 : 1Германия
10.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа A. 3-й турСеверная Ирландия2 : 0
07.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа A. 2-й турГермания3 : 1Северная Ирландия
04.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа A. 1-й тур1 : 3Северная Ирландия
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиСеверная Ирландия1 : 0
07.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи2 : 1Северная Ирландия
10.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа A. 3-й турГермания4 : 0
07.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа A. 2-й турГермания3 : 1Северная Ирландия
04.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа A. 1-й тур2 : 0Германия
08.06.2025Лига наций УЕФАЛига А. За 3-е местоГермания0 : 2
04.06.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/2 финалаГермания1 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча четвёртого тура к ЧМ-2026: Северная Ирландия — Германия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания39
2
Плей-офф
Турция36
3 Грузия33
4 Болгария30
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия39
2
Плей-офф
Венгрия34
3 Армения33
4 Ирландия31
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Кипр78
4 Румыния57
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия512
3 Израиль69
4 Эстония63
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия57
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

