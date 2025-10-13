Северная Ирландия - Германия 13 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-10-2025 20:45
Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18614
13 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 4-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Германия, которое состоится 13 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Ирландия
Германия
|1
|вр
|Бэйли Пикок-Фаррел
|5
|зщ
|Трай Хам
|3
|зщ
|Оуэн Тоал
|17
|зщ
|Патрик Макнейр
|20
|зщ
|Броди Спенсер
|7
|пз
|Итан Гэлбрейт
|19
|пз
|Ши Чарльз
|16
|пз
|Алистер Маккэнн
|15
|пз
|Джастин Девенни
|18
|нп
|Джейми Рид
|14
|нп
|Айзек Прайс
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Жонатан Та
|22
|зщ
|Давид Раум
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|5
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Флориан Вирц
|14
|пз
|Карим Адейеми
|20
|нп
|Серж Гнабри
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 2-й тур
|3 : 1
|19.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|6 : 1
|09.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|0 : 2
|05.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа C. 9-й тур
|1 : 3
|11.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа C. 3-й тур
|2 : 0
|21.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа C
|0 : 1
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 2-й тур
|3 : 1
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 1-й тур
|1 : 3
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|07.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 3-й тур
|4 : 0
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 2-й тур
|3 : 1
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|08.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. За 3-е место
|0 : 2
|04.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/2 финала
|1 : 2
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча четвёртого тура к ЧМ-2026: Северная Ирландия — Германия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Германия
|3
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|3
|6
|3
|Словакия
|3
|6
|4
|Люксембург
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Косово
|3
|4
|3
|Словения
|3
|2
|4
|Швеция
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|3
|7
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|3
|7
|3
|Греция
|3
|3
|4
|Беларусь
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Украина
|3
|4
|3
|Исландия
|3
|3
|4
|Азербайджан
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Турция
|3
|6
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|Болгария
|3
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|3
|4
|3
|Армения
|3
|3
|4
|Ирландия
|3
|1
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|6
|10
|4
|Литва
|6
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Кипр
|7
|8
|4
|Румыния
|5
|7
|5
|Сан-Марино
|7
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Италия
|5
|12
|3
|Израиль
|6
|9
|4
|Эстония
|6
|3
|5
|Молдавия
|5
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|6
|12
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|5
|11
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|6
|6
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Албания
|6
|11
|3
|Сербия
|5
|7
|4
|Латвия
|6
|5
|5
|Андорра
|6
|1
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Чехия
|6
|13
|3
|Фарерские острова
|6
|9
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|5
|0