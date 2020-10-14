21:45 ()
Свернуть список

Италия - Израиль 14 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-10-2025 20:45
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
14 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Италия
Израиль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Израиль, которое состоится 14 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Израиль
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
23ИталиязщДжанлука Манчини
13ИталиязщРиккардо Калафьори
4ИталиязщЛеонардо Спинаццола
3ИталияпзФедерико Димарко
18ИталияпзНиколо Барелла
8ИталияпзСандро Тонали
9ИталиянпМатео Ретеги
15ИталиянпФранческо Эспозито
7ИталиянпРиккардо Орсолини
1ИзраильврДаниэль Перец
2ИзраильзщЭлазар Даса
4ИзраильзщМатан Балтакса
5ИзраильзщИдан Начмиас
3ИзраильзщРой Ревиво
15ИзраильпзЭлиэль Перец
16ИзраильпзМохаммад Абу Фани
11ИзраильпзОскар Глух
10ИзраильпзМанор Соломон
13ИзраильнпАнан Халаили
9ИзраильнпТай Барибо
Главные тренеры
ИталияДженнаро Гаттузо
ИзраильРан Бен-Шимон
История личных встреч
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 6-й турИзраиль4 : 5Италия
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 4-й турИталия4 : 1Израиль
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 2-й турИзраиль1 : 2Италия
05.09.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа G. 8-й турИталия1 : 0Израиль
05.09.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа G. 1-й турИзраиль1 : 3Италия
11.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 7-й тур1 : 3Италия
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 6-й турИзраиль4 : 5Италия
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 5-й турИталия5 : 0
09.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 4-й турИталия2 : 0
06.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 3-й тур3 : 0Италия
11.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 7-й тур5 : 0Израиль
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 6-й турИзраиль4 : 5Италия
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 5-й тур0 : 4Израиль
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиИзраиль1 : 0
06.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 3-й тур1 : 3Израиль
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания39
2
Плей-офф
Турция36
3 Грузия33
4 Болгария30
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия39
2
Плей-офф
Венгрия34
3 Армения33
4 Ирландия31
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия512
3 Израиль69
4 Эстония63
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия57
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close