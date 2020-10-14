21:46 ()
Россия - Боливия 14 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-10-2025 19:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
14 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Россия
Боливия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Боливия, которое состоится 14 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Боливия
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
10.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия2 : 1
07.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 4Россия
04.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия0 : 0
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 4Россия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия1 : 1
10.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 1Боливия
10.09.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Боливия1 : 0
05.09.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 17-й тур 3 : 0Боливия
10.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Боливия2 : 0
07.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур 2 : 0Боливия
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Боливия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
