Россия - Боливия 14 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-10-2025 19:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
14 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Боливия, которое состоится 14 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Боливия
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|10.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|04.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|10.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|10.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|1 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|2 : 0
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Боливия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.