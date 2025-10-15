05:12 ()
Енисей - Уфа 15 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-10-2025 13:30
15 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Енисей
Уфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Уфа, которое состоится 15 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Уфа0 : 1Енисей
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Енисей1 : 0Уфа
13.05.2023 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Уфа2 : 2Енисей
24.10.2022 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Енисей3 : 1Уфа
13.04.2019 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Енисей0 : 0Уфа
29.09.2018 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Уфа2 : 1Енисей
24.09.2014 Кубок России 1/16 финала Енисей2 : 3 ДВУфа
04.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Уфа1 : 0Енисей
05.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Енисей3 : 1Уфа
06.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Енисей0 : 1Уфа
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 4Енисей
06.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Енисей
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Енисей0 : 1
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 2Енисей
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Енисей1 : 1
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 2Уфа
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Уфа0 : 0
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Уфа0 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3 ТУфа
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 2 : 2Уфа
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх513
2 Спартак М510
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА510
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон55

