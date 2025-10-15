Енисей - Уфа 15 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-10-2025 13:30
15 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Уфа, которое состоится 15 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Андрей Валерьевич Тихонов
|Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|2 : 2
|24.10.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 0
|29.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.09.2014
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 3 ДВ
|04.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|05.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|3 : 1
|06.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 1
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 4
|06.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 1
|25.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 1
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3 Т
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|5
|13
|2
|Спартак М
|5
|10
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|10
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|5
|5