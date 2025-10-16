23:02 ()
Факел - Урал 16 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-10-2025 16:30
16 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Факел
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Урал, которое состоится 16 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Игорь Михайлович Шалимов
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
31.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Урал2 : 0Факел
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Факел1 : 0Урал
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Урал3 : 3Факел
12.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Факел0 : 0Урал
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Факел3 : 3Урал
17.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Урал0 : 0Факел
12.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Урал2 : 0Факел
12.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Факел0 : 0Урал
14.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. 1-й тур Факел2 : 1Урал
22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Урал1 : 1Факел
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 0 : 1Факел
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Факел2 : 1
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Факел1 : 4
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Факел0 : 0
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 1 : 1Факел
06.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 5 : 1Урал
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 3 : 3Урал
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Урал1 : 2
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Урал0 : 6
23.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 2Урал
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го раунда (1/16 финала) Пути регионов в Кубке России — 2025/2026: «Факел» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх513
2 Спартак М510
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА510
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон55

Отзывы и комментарии к матчу

