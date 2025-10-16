Факел - Урал 16 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-10-2025 16:30
16 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Урал, которое состоится 16 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Игорь Михайлович Шалимов
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|31.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|2 : 0
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 3
|12.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 3
|17.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|12.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|14.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 1
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 4
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|1 : 1
|06.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|5 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|3 : 3
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 6
|23.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го раунда (1/16 финала) Пути регионов в Кубке России — 2025/2026: «Факел» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|5
|13
|2
|Спартак М
|5
|10
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|10
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|5
|5