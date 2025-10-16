23:02 ()
Торпедо М - Велес 16 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-10-2025 16:30
16 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Торпедо М
Велес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Велес, которое состоится 16 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Велес
Москва
Главные тренеры
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
07.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Торпедо М1 : 0Велес
17.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Велес3 : 5Торпедо М
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Торпедо М0 : 1Велес
30.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Велес0 : 5Торпедо М
21.08.2019 Кубок России 1/32 финала Велес3 : 3 5 : 6Торпедо М
23.07.2017 Кубок России 1/128 финала Велес0 : 1Торпедо М
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 2Торпедо М
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Торпедо М1 : 4
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 0 : 1Торпедо М
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 3Торпедо М
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 1 : 0Торпедо М
11.10.2025 Россия — Leon-Вторая лига А 13-й тур Велес1 : 1
05.10.2025 Россия — Leon-Вторая лига А 12-й тур 1 : 0Велес
28.09.2025 Россия — Leon-Вторая лига А 11-й тур Велес1 : 2
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала Велес2 : 1
20.09.2025 Россия — Leon-Вторая лига А 10-й тур 0 : 0Велес
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх513
2 Спартак М510
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА510
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон55

