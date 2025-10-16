Торпедо М - Велес 16 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-10-2025 16:30
16 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Велес, которое состоится 16 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Велес
Москва
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|07.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|1 : 0
|17.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|3 : 5
|05.12.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 1
|30.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|0 : 5
|21.08.2019
|Кубок России
|1/32 финала
|3 : 3 5 : 6
|23.07.2017
|Кубок России
|1/128 финала
|0 : 1
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 4
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 0
|11.10.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|13-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|12-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|11-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 1
|20.09.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|5
|13
|2
|Спартак М
|5
|10
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|10
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|5
|5