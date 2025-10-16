23:02 ()
Черноморец - Кубань Холдинг 16 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-10-2025 19:00
16 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Черноморец
Кубань Холдинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Кубань Холдинг, которое состоится 16 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Кубань Холдинг
Павловская
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Дмитрий Александрович Фомин
История личных встреч
07.05.2023 Вторая лига - Группа 1 Подгруппа А. 1-й тур Черноморец4 : 1Кубань Холдинг
08.04.2023 Вторая лига - Группа 1 Группа 1. 23-й тур Кубань Холдинг1 : 1Черноморец
01.10.2022 Вторая лига - Группа 1 Группа 1. 11-й тур Черноморец3 : 0Кубань Холдинг
03.04.2022 ФНЛ-2 - Группа 1 24-й тур Черноморец3 : 1Кубань Холдинг
08.09.2021 ФНЛ-2 - Группа 1 8-й тур Кубань Холдинг0 : 3Черноморец
20.03.2021 ПФЛ - Группа 1 19-й тур Черноморец1 : 1Кубань Холдинг
23.08.2020 ПФЛ - Группа 1 3-й тур Кубань Холдинг1 : 1Черноморец
30.07.2018 Кубок России 1/128 финала Черноморец2 : 0Кубань Холдинг
12.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 0Черноморец
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 1 : 4Черноморец
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Черноморец1 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 2Черноморец
21.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 1 : 0Черноморец
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала Кубань Холдинг2 : 2 8 : 7
13.09.2025 Россия — Leon-Вторая лига Б 26-й тур Кубань Холдинг1 : 0
10.09.2025 Fonbet Кубок России 1/64 финала 0 : 3Кубань Холдинг
06.09.2025 Россия — Leon-Вторая лига Б 25-й тур 3 : 2Кубань Холдинг
30.08.2025 Россия — Leon-Вторая лига Б 24-й тур 0 : 1Кубань Холдинг
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх513
2 Спартак М510
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА510
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон55

Отзывы и комментарии к матчу

