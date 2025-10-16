Черноморец - Кубань Холдинг 16 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-10-2025 19:00
16 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Кубань Холдинг, которое состоится 16 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Кубань Холдинг
Павловская
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Дмитрий Александрович Фомин
История личных встреч
|07.05.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Подгруппа А. 1-й тур
|4 : 1
|08.04.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 23-й тур
|1 : 1
|01.10.2022
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 11-й тур
|3 : 0
|03.04.2022
|ФНЛ-2 - Группа 1
|24-й тур
|3 : 1
|08.09.2021
|ФНЛ-2 - Группа 1
|8-й тур
|0 : 3
|20.03.2021
|ПФЛ - Группа 1
|19-й тур
|1 : 1
|23.08.2020
|ПФЛ - Группа 1
|3-й тур
|1 : 1
|30.07.2018
|Кубок России
|1/128 финала
|2 : 0
|12.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 4
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|21.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 2 8 : 7
|13.09.2025
|Россия — Leon-Вторая лига Б
|26-й тур
|1 : 0
|10.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/64 финала
|0 : 3
|06.09.2025
|Россия — Leon-Вторая лига Б
|25-й тур
|3 : 2
|30.08.2025
|Россия — Leon-Вторая лига Б
|24-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|5
|13
|2
|Спартак М
|5
|10
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|10
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|5
|5