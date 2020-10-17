01:07 ()
Свернуть список

Ширак - Алашкерт 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 17:00
17 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 10-й тур
Ширак
Алашкерт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Алашкерт, которое состоится 17 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ширак
Гюмри
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
03.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Алашкерт1 : 1Ширак
10.05.2025 Армения — Премьер-лига 30-й тур Ширак4 : 0Алашкерт
04.11.2024 Армения — Премьер-лига 15-й тур Алашкерт1 : 3Ширак
23.09.2024 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ширак0 : 0Алашкерт
10.05.2024 Армения - Премьер-лига 33-й тур Алашкерт2 : 3Ширак
06.03.2024 Армения - Премьер-лига 24-й тур Ширак2 : 0Алашкерт
04.11.2023 Армения - Премьер-лига 15-й тур Алашкерт0 : 0Ширак
31.08.2023 Армения - Премьер-лига 6-й тур Ширак2 : 3Алашкерт
21.05.2023 Армения - Премьер-лига 33-й тур Ширак0 : 1Алашкерт
17.03.2023 Армения - Премьер-лига 24-й тур Алашкерт3 : 0Ширак
03.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Алашкерт1 : 1Ширак
26.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ширак0 : 1
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 3 : 2Ширак
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Ширак4 : 2
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Ширак
03.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Алашкерт1 : 1Ширак
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Алашкерт
25.09.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Алашкерт
21.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Алашкерт2 : 0
13.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 1 : 3Алашкерт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт919
2
Лига конференций
Арарат-Армения818
3
Лига конференций
Ноа817
4 Урарту917
5 Пюник816
6 Ван98
7 БКМА88
8 Ширак96
9 Гандзасар96
10
Зона вылета
Арарат92

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close