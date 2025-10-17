01:08 ()
Свернуть список

Кызыл-Жар - Кайрат 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 12:00
17 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур
Кызыл-Жар
Кайрат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Кайрат, которое состоится 17 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Кайрат1 : 0Кызыл-Жар
17.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Кызыл-Жар0 : 1Кайрат
02.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Кайрат2 : 1Кызыл-Жар
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Кызыл-Жар2 : 1Кайрат
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Кайрат3 : 0Кызыл-Жар
02.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кызыл-Жар1 : 2Кайрат
02.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кайрат1 : 1Кызыл-Жар
19.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кайрат1 : 0Кызыл-Жар
03.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кызыл-Жар1 : 1Кайрат
21.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кайрат2 : 3Кызыл-Жар
27.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур 1 : 0Кызыл-Жар
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Кызыл-Жар3 : 1
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Кызыл-Жар
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Кызыл-Жар1 : 1
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Кызыл-Жар
05.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Кайрат5 : 0
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Кайрат0 : 5
22.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Кайрат3 : 1
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 4 : 1Кайрат
14.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Кайрат1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2455
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2453
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2450
4 Актобе2442
5 Елимай2442
6 Женис2434
7 Окжетпес2432
8 Ордабасы2431
9 Кызыл-Жар2424
10 Жетысу2421
11 Улытау2421
12 Кайсар2420
13 Атырау2418
14
Зона вылета
Туран2416

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close