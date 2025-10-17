Кызыл-Жар - Кайрат 17 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-10-2025 12:00
17 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Кайрат, которое состоится 17 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|02.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|02.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|03.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|21.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|27.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 5
|22.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|14.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|24
|55
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|24
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|24
|50
|4
|Актобе
|24
|42
|5
|Елимай
|24
|42
|6
|Женис
|24
|34
|7
|Окжетпес
|24
|32
|8
|Ордабасы
|24
|31
|9
|Кызыл-Жар
|24
|24
|10
|Жетысу
|24
|21
|11
|Улытау
|24
|21
|12
|Кайсар
|24
|20
|13
|Атырау
|24
|18
| 14
Зона вылета
|Туран
|24
|16