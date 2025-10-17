Полтава - Оболонь-Бровар 17 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-10-2025 14:30
17 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Оболонь-Бровар, которое состоится 17 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
История личных встреч
|18.04.2018
|Украина - Первая лига
|28-й тур
|2 : 1
|09.09.2017
|Украина - Первая лига
|11-й тур
|0 : 1
|18.03.2017
|Украина - Первая лига
|21-й тур
|0 : 1
|14.08.2016
|Украина - Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|20.05.2016
|Украина - Первая лига
|28-й тур
|1 : 2
|17.10.2015
|Украина - Первая лига
|13-й тур
|3 : 1
|24.03.2013
|Украина - Первая лига
|22-й тур
|- : + Т
|11.08.2012
|Украина - Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 4
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|8
|17
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|8
|16
| 3
Лига конференций
|Кривбасс
|8
|16
|4
|Полесье
|8
|15
|5
|Металлист 1925
|8
|15
|6
|ЛНЗ Черкассы
|8
|14
|7
|Колос
|8
|14
|8
|Карпаты
|8
|11
|9
|Заря
|8
|11
|10
|Оболонь-Бровар
|8
|10
|11
|Кудровка
|8
|10
|12
|Верес
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Полтава
|8
|4
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|8
|3