Полтава - Оболонь-Бровар 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 14:30
17 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Полтава
Оболонь-Бровар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Оболонь-Бровар, которое состоится 17 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полтава
Полтава
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
18.04.2018 Украина - Первая лига 28-й тур Полтава2 : 1Оболонь-Бровар
09.09.2017 Украина - Первая лига 11-й тур Оболонь-Бровар0 : 1Полтава
18.03.2017 Украина - Первая лига 21-й тур Оболонь-Бровар0 : 1Полтава
14.08.2016 Украина - Первая лига 4-й тур Полтава1 : 1Оболонь-Бровар
20.05.2016 Украина - Первая лига 28-й тур Полтава1 : 2Оболонь-Бровар
17.10.2015 Украина - Первая лига 13-й тур Оболонь-Бровар3 : 1Полтава
24.03.2013 Украина - Первая лига 22-й тур Оболонь-Бровар- : + ТПолтава
11.08.2012 Украина - Первая лига 5-й тур Полтава0 : 1Оболонь-Бровар
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 4 : 0Полтава
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Полтава
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полтава0 : 2
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Полтава
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Полтава1 : 4
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Оболонь-Бровар1 : 1
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Оболонь-Бровар
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Оболонь-Бровар0 : 2
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Оболонь-Бровар2 : 2
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Оболонь-Бровар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр817
2
Лига конференций
Динамо К816
3
Лига конференций
Кривбасс816
4 Полесье815
5 Металлист 1925815
6 ЛНЗ Черкассы814
7 Колос814
8 Карпаты811
9 Заря811
10 Оболонь-Бровар810
11 Кудровка810
12 Верес88
13
Стыковая зона
Александрия87
14
Стыковая зона
Рух В86
15
Зона вылета
Полтава84
16
Зона вылета
Эпицентр83

