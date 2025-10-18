00:45 ()
Динамо Мх - Краснодар 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 16:30
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
18 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур
Динамо Мх
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Краснодар, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия).

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
27.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар4 : 1Динамо Мх
25.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Динамо Мх2 : 3Краснодар
28.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар0 : 0Динамо Мх
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Краснодар2 : 0Динамо Мх
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Динамо Мх
02.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Динамо Мх1 : 1 4 : 2
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо Мх0 : 0
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Динамо Мх1 : 1
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур 1 : 2Динамо Мх
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Краснодар0 : 1
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Краснодар2 : 0
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 1 : 0Краснодар
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Краснодар0 : 0 4 : 2
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Краснодар
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1124
2 Локомотив М1123
3 Краснодар1123
4 Зенит1120
5 Балтика1120
6 Спартак М1118
7 Рубин1118
8 Динамо М1115
9 Ахмат1115
10 Ростов1113
11 Крылья Советов1112
12 Динамо Мх1110
13
Стыковая зона
Акрон118
14
Стыковая зона
Оренбург117
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород116
16
Зона вылета
Сочи115

