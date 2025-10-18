00:45 ()
Локомотив М - ЦСКА 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 18:45
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
18 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур
Локомотив М
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - ЦСКА, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Локомотив М0 : 0 2 : 4ЦСКА
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Локомотив М0 : 0ЦСКА
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур ЦСКА2 : 1Локомотив М
19.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Локомотив М2 : 2ЦСКА
11.05.2025 Россия — МФЛ 9-й тур ЦСКА0 : 1Локомотив М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М1 : 2ЦСКА
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА0 : 0Локомотив М
18.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур ЦСКА0 : 1Локомотив М
13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Локомотив М3 : 3ЦСКА
05.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА4 : 1Локомотив М
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Локомотив М0 : 0
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 3 : 5Локомотив М
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 0 : 1Локомотив М
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Локомотив М0 : 0 2 : 4ЦСКА
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М1 : 0
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 1 : 3ЦСКА
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур ЦСКА3 : 2
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур ЦСКА1 : 0
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Локомотив М0 : 0 2 : 4ЦСКА
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1124
2 Локомотив М1123
3 Краснодар1123
4 Зенит1120
5 Балтика1120
6 Спартак М1118
7 Рубин1118
8 Динамо М1115
9 Ахмат1115
10 Ростов1113
11 Крылья Советов1112
12 Динамо Мх1110
13
Стыковая зона
Акрон118
14
Стыковая зона
Оренбург117
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород116
16
Зона вылета
Сочи115

Отзывы и комментарии к матчу

