Локомотив М - ЦСКА 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 18:45
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
18 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Локомотив М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Фабио Челестини
История личных встреч
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|0 : 0 2 : 4
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 0
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|19.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Россия — МФЛ
|9-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 2
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|18.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 3
|05.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|11
|24
|2
|Локомотив М
|11
|23
|3
|Краснодар
|11
|23
|4
|Зенит
|11
|20
|5
|Балтика
|11
|20
|6
|Спартак М
|11
|18
|7
|Рубин
|11
|18
|8
|Динамо М
|11
|15
|9
|Ахмат
|11
|15
|10
|Ростов
|11
|13
|11
|Крылья Советов
|11
|12
|12
|Динамо Мх
|11
|10
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|11
|8
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|11
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|11
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|11
|5