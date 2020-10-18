Фулхэм - Арсенал 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 18:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
18 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Арсенал, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|10
|пз
|Том Кейрни
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Кинг
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|19
|пз
|Леандро Троссард
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Марку Силва
|Микель Артета
История личных встреч
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|31.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|18.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|01.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 1
|07.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 5
|03.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|7
|13
|6
|Кристал Пэлас
|7
|12
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Эвертон
|7
|11
|9
|Сандерленд
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|9
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|9
|13
|Астон Вилла
|7
|9
|14
|Фулхэм
|7
|8
|15
|Лидс Юнайтед
|7
|8
|16
|Брентфорд
|7
|7
|17
|Ноттингем Форест
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|2