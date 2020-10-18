00:45 ()
Суббота 18 октября
Фулхэм - Арсенал 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 18:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
18 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Фулхэм
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Арсенал, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Арсенал
Лондон
1ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
30АнглиязщРайан Сесеньон
10ШотландияпзТом Кейрни
16НорвегияпзСандер Берге
24АнглияпзДжош Кинг
8УэльснпГарри Уилсон
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
1ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
10АнглияпзЭберечи Эзе
36ИспанияпзМартин Субименди
41АнглияпзДеклан Райс
19БельгияпзЛеандро Троссард
7АнглиянпБукайо Сака
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
01.04.2025Англия — Премьер-лига30-й турАрсенал2 : 1Фулхэм
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й турФулхэм1 : 1Арсенал
31.12.2023Англия - Премьер-лига20-й турФулхэм2 : 1Арсенал
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турАрсенал2 : 2Фулхэм
12.03.2023Англия - Премьер-лига27-й турФулхэм0 : 3Арсенал
27.08.2022Англия - Премьер-лига4-й турАрсенал2 : 1Фулхэм
18.04.2021Англия - Премьер-лига32-й турАрсенал1 : 1Фулхэм
12.09.2020Англия - Премьер-лига1-й турФулхэм0 : 3Арсенал
01.01.2019Англия - Премьер-лига21-й турАрсенал4 : 1Фулхэм
07.10.2018Англия - Премьер-лига8-й турФулхэм1 : 5Арсенал
03.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур3 : 1Фулхэм
28.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур3 : 1Фулхэм
23.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финалаФулхэм1 : 0
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й турФулхэм3 : 1
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турФулхэм1 : 0
04.10.2025Англия — Премьер-лига7-й турАрсенал2 : 0
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турАрсенал2 : 0
28.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур1 : 2Арсенал
24.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финала0 : 2Арсенал
21.09.2025Англия — Премьер-лига5-й турАрсенал1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал716
2
Лига чемпионов
Ливерпуль715
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур714
4
Лига чемпионов
Борнмут714
5
Лига Европы
Манчестер Сити713
6 Кристал Пэлас712
7 Челси711
8 Эвертон711
9 Сандерленд711
10 Манчестер Юнайтед710
11 Ньюкасл Юнайтед79
12 Брайтон энд Хоув Альбион79
13 Астон Вилла79
14 Фулхэм78
15 Лидс Юнайтед78
16 Брентфорд77
17 Ноттингем Форест75
18
Зона вылета
Бёрнли74
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед74
20
Зона вылета
Вулверхэмптон72

Отзывы и комментарии к матчу

