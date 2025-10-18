Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|22
|зщ
|Каору Митома
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|пз
|Энтони Гордон
|20
|нп
|Энтони Эланга
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Эдди Хау
История личных встреч
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|18.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 6
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|4 : 1
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|7
|13
|6
|Кристал Пэлас
|7
|12
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Эвертон
|7
|11
|9
|Сандерленд
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|9
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|9
|13
|Астон Вилла
|7
|9
|14
|Фулхэм
|7
|8
|15
|Лидс Юнайтед
|7
|8
|16
|Брентфорд
|7
|7
|17
|Ноттингем Форест
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|2