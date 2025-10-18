00:46 ()
Суббота 18 октября
Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Ньюкасл Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
22 Япония зщ Каору Митома
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия пз Энтони Гордон
20 Швеция нп Энтони Эланга
27 Германия нп Ник Вольтемаде
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Англия Эдди Хау
История личных встреч
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 2 ДВБрайтон энд Хоув Альбион
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Ньюкасл Юнайтед
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ньюкасл Юнайтед
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 6Брайтон энд Хоув Альбион
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 4Ньюкасл Юнайтед
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед4 : 1
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал716
2
Лига чемпионов
Ливерпуль715
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур714
4
Лига чемпионов
Борнмут714
5
Лига Европы
Манчестер Сити713
6 Кристал Пэлас712
7 Челси711
8 Эвертон711
9 Сандерленд711
10 Манчестер Юнайтед710
11 Ньюкасл Юнайтед79
12 Брайтон энд Хоув Альбион79
13 Астон Вилла79
14 Фулхэм78
15 Лидс Юнайтед78
16 Брентфорд77
17 Ноттингем Форест75
18
Зона вылета
Бёрнли74
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед74
20
Зона вылета
Вулверхэмптон72

