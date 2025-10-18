Сандерленд - Вулверхэмптон 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Вулверхэмптон, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Вулверхэмптон
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|26
|зщ
|Артур Масуаку
|4
|пз
|Дэниэл Нилл
|34
|пз
|Гранит Джака
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|25
|нп
|Бертран Траоре
|24
|нп
|Симон Адингра
|18
|нп
|Вильсон Изидор
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|3
|зщ
|Уго Буэно
|24
|зщ
|Тоти
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|нп
|Джон Арьяс
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|28
|нп
|Фер Лопес
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Витор Перейра
История личных встреч
|06.05.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|09.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 0
|14.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|04.12.2011
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|14.05.2011
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|27.11.2010
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 2
|09.05.2010
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|27.09.2009
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|7
|13
|6
|Кристал Пэлас
|7
|12
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Эвертон
|7
|11
|9
|Сандерленд
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|9
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|9
|13
|Астон Вилла
|7
|9
|14
|Фулхэм
|7
|8
|15
|Лидс Юнайтед
|7
|8
|16
|Брентфорд
|7
|7
|17
|Ноттингем Форест
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|2