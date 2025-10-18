00:46 ()
Суббота 18 октября
Сандерленд - Вулверхэмптон 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Сандерленд
Вулверхэмптон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Вулверхэмптон, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22НидерландыврРобин Руфс
32Северная ИрландиязщТрай Хам
20ФранциязщНорди Мукиэле
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
26ДР КонгозщАртур Масуаку
4АнглияпзДэниэл Нилл
34ШвейцарияпзГранит Джака
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
25Буркина-ФасонпБертран Траоре
24Кот-д'ИвуарнпСимон Адингра
18ФранциянпВильсон Изидор
31АнглияврСэм Джонстон
38КамерунзщДжексон Тчатчуа
4УругвайзщСантьяго Буэно
3ИспаниязщУго Буэно
24Португалиязщ Тоти
7Бразилияпз Андре Триндаде
8БразилияпзЖоао Гомес
5ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
10КолумбиянпДжон Арьяс
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
28ИспаниянпФер Лопес
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ПортугалияВитор Перейра
История личных встреч
06.05.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСандерленд3 : 0Вулверхэмптон
09.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турВулверхэмптон0 : 0Сандерленд
14.04.2012Англия - Премьер-лига34-й турСандерленд0 : 0Вулверхэмптон
04.12.2011Англия - Премьер-лига14-й турВулверхэмптон2 : 1Сандерленд
14.05.2011Англия - Премьер-лига37-й турСандерленд1 : 3Вулверхэмптон
27.11.2010Англия - Премьер-лига15-й турВулверхэмптон3 : 2Сандерленд
09.05.2010Англия - Премьер-лига38-й турВулверхэмптон2 : 1Сандерленд
27.09.2009Англия - Премьер-лига7-й турСандерленд5 : 2Вулверхэмптон
04.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур2 : 0Сандерленд
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур0 : 1Сандерленд
21.09.2025Англия — Премьер-лига5-й турСандерленд1 : 1
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 0Сандерленд
30.08.2025Англия — Премьер-лига3-й турСандерленд2 : 1
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й турВулверхэмптон1 : 1
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур1 : 1Вулверхэмптон
23.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финалаВулверхэмптон2 : 0
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й турВулверхэмптон1 : 3
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й тур1 : 0Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал716
2
Лига чемпионов
Ливерпуль715
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур714
4
Лига чемпионов
Борнмут714
5
Лига Европы
Манчестер Сити713
6 Кристал Пэлас712
7 Челси711
8 Эвертон711
9 Сандерленд711
10 Манчестер Юнайтед710
11 Ньюкасл Юнайтед79
12 Брайтон энд Хоув Альбион79
13 Астон Вилла79
14 Фулхэм78
15 Лидс Юнайтед78
16 Брентфорд77
17 Ноттингем Форест75
18
Зона вылета
Бёрнли74
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед74
20
Зона вылета
Вулверхэмптон72

