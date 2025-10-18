Севилья - Мальорка 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 14:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
18 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Мальорка, которое состоится 18 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|23
|зщ
|Маркан
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|19
|пз
|Батиста Менди
|20
|пз
|Джибриль Соу
|10
|нп
|Алексис Санчес
|11
|нп
|Рубен Варгас
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|3
|зщ
|Тони Лато
|10
|пз
|Серхи Дардер
|20
|пз
|Пабло Торре
|8
|пз
|Ману Морланес
|12
|пз
|Саму Кошта
|18
|нп
|Матео Джозеф
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|24.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 0
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|21.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|12.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|8
|13
| 6
Лига конференций
|Эльче
|8
|13
|7
|Атлетико М
|8
|13
|8
|Севилья
|8
|13
|9
|Эспаньол
|8
|12
|10
|Алавес
|8
|11
|11
|Хетафе
|8
|11
|12
|Осасуна
|8
|10
|13
|Леванте
|8
|8
|14
|Райо Вальекано
|8
|8
|15
|Валенсия
|8
|8
|16
|Сельта
|8
|6
|17
|Жирона
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|8
|5