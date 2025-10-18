00:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Севилья - Мальорка 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 14:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
18 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Севилья
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Мальорка, которое состоится 18 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
23Бразилиязщ Маркан
12ЧилизщГабриэль Суасо
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
19ФранцияпзБатиста Менди
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
10ЧилинпАлексис Санчес
11ШвейцариянпРубен Варгас
7ИспаниянпИсаак Ромеро
1ИспанияврЛео Роман
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
3ИспаниязщТони Лато
10ИспанияпзСерхи Дардер
20ИспанияпзПабло Торре
8ИспанияпзМану Морланес
12ПортугалияпзСаму Кошта
18АнглиянпМатео Джозеф
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
24.02.2025Испания — Примера25-й турСевилья1 : 1Мальорка
27.08.2024Испания — Примера3-й турМальорка0 : 0Севилья
22.04.2024Испания - Примера32-й турСевилья2 : 1Мальорка
09.12.2023Испания - Примера16-й турМальорка1 : 0Севилья
11.02.2023Испания - Примера21-й турСевилья2 : 0Мальорка
15.10.2022Испания - Примера9-й турМальорка0 : 1Севилья
11.05.2022Испания - Примера36-й турСевилья0 : 0Мальорка
27.10.2021Испания - Примера11-й турМальорка1 : 1Севилья
12.07.2020Испания - Примера36-й турСевилья2 : 0Мальорка
21.12.2019Испания - Примера18-й турМальорка0 : 2Севилья
05.10.2025Испания — Примера8-й турСевилья4 : 1
28.09.2025Испания — Примера7-й тур0 : 1Севилья
23.09.2025Испания — Примера6-й турСевилья1 : 2
20.09.2025Испания — Примера5-й тур1 : 2Севилья
12.09.2025Испания — Примера4-й турСевилья2 : 2
04.10.2025Испания — Примера8-й тур2 : 1Мальорка
27.09.2025Испания — Примера7-й турМальорка1 : 0
24.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 0Мальорка
21.09.2025Испания — Примера5-й турМальорка1 : 1
15.09.2025Испания — Примера4-й тур3 : 2Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид821
2
Лига чемпионов
Барселона819
3
Лига чемпионов
Вильярреал816
4
Лига чемпионов
Бетис815
5
Лига Европы
Атлетик Б813
6
Лига конференций
Эльче813
7 Атлетико М813
8 Севилья813
9 Эспаньол812
10 Алавес811
11 Хетафе811
12 Осасуна810
13 Леванте88
14 Райо Вальекано88
15 Валенсия88
16 Сельта86
17 Жирона86
18
Зона вылета
Овьедо86
19
Зона вылета
Реал Сосьедад85
20
Зона вылета
Мальорка85

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close