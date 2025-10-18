00:46 ()
Суббота 18 октября
Атлетико М - Осасуна 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 21:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
18 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Атлетико М
Осасуна

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Осасуна, которое состоится 18 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Осасуна
Памплона
13СловенияврЯн Облак
24ИспаниязщРобен Ле Норман
17СловакиязщДавид Ганцко
3ИталиязщМаттео Руджери
14ИспанияпзМаркос Льоренте
8ИспанияпзПабло Барриос
6Испанияпз Коке
23АргентинапзНиколас Гонсалес
20АргентинанпДжулиано Симеоне
10ИспаниянпАлекс Баэна
19АргентинанпХулиан Альварес
1ИспанияврСерхио Эррера
19ФранциязщВалентин Розье
5ИспаниязщХорхе Эррандо
22КамерунзщФлавьен Бойомо
24ИспаниязщАлехандро Катена
23ИспанияпзАбель Бретонес
7ИспанияпзХон Монкайола
16ИспанияпзМой Гомес
6ИспанияпзЛукас Торро
17ХорватиянпАнте Будимир
21ИспаниянпВиктор Муньос
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИталияАлессио Лиши
История личных встреч
15.05.2025Испания — Примера36-й турОсасуна2 : 0Атлетико М
12.01.2025Испания — Примера19-й турАтлетико М1 : 0Осасуна
19.05.2024Испания - Примера37-й турАтлетико М1 : 4Осасуна
28.09.2023Испания - Примера7-й турОсасуна0 : 2Атлетико М
21.05.2023Испания - Примера35-й турАтлетико М3 : 0Осасуна
29.01.2023Испания - Примера19-й турОсасуна0 : 1Атлетико М
19.02.2022Испания - Примера25-й турОсасуна0 : 3Атлетико М
20.11.2021Испания - Примера14-й турАтлетико М1 : 0Осасуна
16.05.2021Испания - Примера37-й турАтлетико М2 : 1Осасуна
31.10.2020Испания - Примера8-й турОсасуна1 : 3Атлетико М
05.10.2025Испания — Примера8-й тур1 : 1Атлетико М
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турАтлетико М5 : 1
27.09.2025Испания — Примера7-й турАтлетико М5 : 2
24.09.2025Испания — Примера6-й турАтлетико М3 : 2
21.09.2025Испания — Примера5-й тур1 : 1Атлетико М
03.10.2025Испания — Примера8-й турОсасуна2 : 1
28.09.2025Испания — Примера7-й тур2 : 0Осасуна
25.09.2025Испания — Примера6-й турОсасуна1 : 1
20.09.2025Испания — Примера5-й тур2 : 1Осасуна
14.09.2025Испания — Примера4-й турОсасуна2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид821
2
Лига чемпионов
Барселона819
3
Лига чемпионов
Вильярреал816
4
Лига чемпионов
Бетис815
5
Лига Европы
Атлетик Б813
6
Лига конференций
Эльче813
7 Атлетико М813
8 Севилья813
9 Эспаньол812
10 Алавес811
11 Хетафе811
12 Осасуна810
13 Леванте88
14 Райо Вальекано88
15 Валенсия88
16 Сельта86
17 Жирона86
18
Зона вылета
Овьедо86
19
Зона вылета
Реал Сосьедад85
20
Зона вылета
Мальорка85

Отзывы и комментарии к матчу

