Атлетико М - Осасуна 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 21:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
18 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Осасуна, которое состоится 18 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|10
|нп
|Алекс Баэна
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|23
|пз
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|16
|пз
|Мой Гомес
|6
|пз
|Лукас Торро
|17
|нп
|Анте Будимир
|21
|нп
|Виктор Муньос
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Алессио Лиши
История личных встреч
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 0
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 3
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 3
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|5 : 2
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 2
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 0
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|8
|13
| 6
Лига конференций
|Эльче
|8
|13
|7
|Атлетико М
|8
|13
|8
|Севилья
|8
|13
|9
|Эспаньол
|8
|12
|10
|Алавес
|8
|11
|11
|Хетафе
|8
|11
|12
|Осасуна
|8
|10
|13
|Леванте
|8
|8
|14
|Райо Вальекано
|8
|8
|15
|Валенсия
|8
|8
|16
|Сельта
|8
|6
|17
|Жирона
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|8
|5